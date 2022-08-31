المدارس الثانوية: التهديد بالإضراب ما زال قائما

تهدد منظمة المعلمين في المدارس الثانوية بعدم فتح السنة الدراسية غدا، الخميس، بسبب عدم تقدم المفاوضات بينها وبين وزارة المالية. وشدد رئيس منظمة المعلمين، ران إيرز، في رسالة بعثها إلى المعلمين، أمس، أن السنة الدراسية لن تفتتح دون حل نزاع العمل، فيما جرى الاتفاق على افتتاح السنة الدراسية في المدارس الابتدائية والإعدادية.

وتبادلت وزارة المالية ومركز الحكم المحلي اليوم، الأربعاء، اتهامات حول المفاوضات مع منظمة المعلمين. وتقول وزارة المالية إن السلطات المحلية هي المشغل لمعلمي المدارس الثانوية وأن على الحكم المحلي حل الموضوع مقابل منظمة المعلمين.

في المقابل، يؤكد الحكم المحلي على أنه نقل اقتراحا جديدا إلى وزارة المالية وأنهم بانتظار رد الوزارة عليه، ويأملون بحل الخلافات في وقت لاحق من اليوم، وأن الحكم المحلي لن يسعة لاستصدار أوامر احترازية ضد منظمة المعلمين لمنع الإضراب.

وقال إيرز للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه "لا يوجد تقدم في جهاز التعليم فوق الابتدائي، والمفاوضات تجري ببطء كبير، لأن مشغّلنا هو مركز الحكم المحلي الذي ليس بإمكانه القيام بأي شيء من دون موافقة وزارة المالية. وإذا لم نتوصل إلى تفاهمات، سيتعين على جميع أعضاء منظمة المعلمين الإضراب، ومن الصف الثامن".

وأضاف إيرز أن "الاتفاق الجماعي المسؤولة عنه وزارة المالية لا يتقدم. والوزارة لا تسمح لمركز الحكم المحلي بالتقدم نحو اتفاق جماعي بادعاءات متنوعة. وهم يريدون إدارة جهاز التعليم، ويحتاجون إلى سيطرة كاملة على الدولة. وفتى عمره 14 عاما لا يزعج أحدا، وهم لا يرون الأضرار" خلافا لبقاء طلاب المدارس الابتدائية في البيوت بسبب إضراب، ما دفع إلى اتفاق مع نقابة المعلمين في المدارس الابتدائية لافتتاح السنة الدراسية كالمعتاد، غدا.

وأعلنت وزارتا المالية والتعليم الإسرائيليتان ونقابة المعلمين في بيان مشترك، صباح اليوم، عن التوصل إلى اتفاق جماعي جديد بشأن أجور المعلمين وأمور أخرى، ما يعني إزالة شبح الإضراب في المدارس الابتدائية وافتتاح السنة الدراسية كالمعتاد غدا، الخميس.

ويقضي الاتفاق، وفق ما جاء في البيان، برفع راتب المعلم المبتدئ إلى 9000 شيكل، وإضافة 1100 شيكل على الأقل للمعلم، وبعد ثلاث سنوات من العمل في جهاز التعليم، يحصل المعلم على "هبة مداومة" بالعمل بمبلغ 10 آلاف شيكل. وينص الاتفاق على رفع راتب مدراء المدارس إلى 19 ألف شيكل. كما جرى الاتفاق على الإجازات التي تتعلق بالمناسبات الدينية اليهودية.

وجاء في الاتفاق أيضا، في إطار "تشجيع تفوق المعلمين"، أنه سيمنح مقابل لمعلمين متفوقين في عملهم بمبلغ يتراوح ما بين 400 – 1000 شيكل، وذلك مقابل تنفيذ مبادرات ومهمات. كما الاتفاق على توظيف خبراء من خارج جهاز التعليم وبموجب عقود عمل شخصية.

وينص الاتفاق على إضافة على الراتب لا تقل عن 1000 شيكل أو نسبة مرتفعة مقاب التربية، و1100 شيكل مقابل تركيز شعبة، و1500 شيكل على الأقل مقابل إدارة روضة أطفال، وزيادة التعويض مقابل الاستشارة بنسبة 12% إلى 18%، وإضافة لمربيات ومديرات روضات، ورفع نسبة الحد الأدنى من الوظيفة إلى 100%، وإنجاع إجراءات الفصل من العمل، وتمديد مدة العمل للحصول على وظيفة ثابتة إلى ثلاث سنوات. كما يقضي الاتفاق بعد القيام بإجراءات نقابية حتى نهاية العام 2026.