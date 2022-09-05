  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بايدن خلال محادثة مع لبيد: واشنطن "لن تكبِّل يدي" إسرائيل إزاء إيران

تاريخ النشر: 05/09/2022 - 18:43

بايدن خلال محادثة مع لبيد: واشنطن "لن تكبِّل يدي" إسرائيل إزاء إيران
لبيد وبايدن خلال زيارة الأخير لإسرائيل (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، إن واشنطن "لن تكبِّل يدي إسرائيل"، ولن تمنعها من العمل ضد إيران، وذلك خلال محادثة جرت بينه ورئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أفاد السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدس، خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين.

وقال نايدس إنّ "الرئيس بايدن يتفهم العدوان الإيراني"، وأضاف أن بايدن "أوضح لرئيس الحكومة، لبيد في حديثهما الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة لن تكبِّل يدي إسرائيل، ولن تمنعها من الدفاع عن نفسها"، إزاء طهران.

وأشار نايدس إلى أن الولايات المتحدة تريد حلًّا دبلوماسيًّا للشأن الإيراني، ولكن وفقا للشروط التي وضعها بايدن فقط.

وقال إنه "ما تزال هناك فجوات في المفاوضات مع إيران، ولم يتمّ حلّها" حتى الآن.

وعَدّ موقع "واللا" الإخباري الإسرائيليّ، أن أهمية إعلان نايدس تكمن في أن تصريحاته أتت "أمام الكاميرات"، مشيرا إلى أنه "بعد المكالمة الهاتفية بين بايدن ولبيد الأسبوع الماضي، قال مسؤولون سياسيون إن الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة (الإسرائيلية)، اتفقا على أن إسرائيل، ستحتفظ بحرية التصرّف تجاه إيران".

وأشار "واللا" إلى أنّ المؤتمر الصحافي لنايدس عُقد "بعد وقت قصير من لقائه برئيس الموساد، دافيد (ديدي) برنياع، ووفد من كبار أعضاء مجلس الشيوخ (الأميركيّ) الجمهوريين والديمقراطيين".

كما لفت إلى أنّ برنياع "سيتوجه الليلة إلى واشنطن، لعقد اجتماعات حول الشأن الإيراني مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بيل بيرنز، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، ومع كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع في واشنطن".

وذكر مكتب لبيد في بيان أصدره نهاية الشهر الماضي، أن لبيد وبايدن تحدثا "مطوّلا حول مفاوضات القوى الدولية بشأن الاتفاق النووي (مع إيران)، والجهود المختلفة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية"، وأضاف أن المحادثات شملت "التطورات الأخيرة والأنشطة الإرهابية الإيرانية في الشرق الأوسط وخاجة".

وقال البيان حينها إن "الرئيس بايدن أكد التزامه العميق بأمن دولة إسرائيل والحفاظ على قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب وبعيد". وأضاف أن بايدن ولبيد ناقشا سبل "تعزيز العلاقات بين البلدين... وأهمية العلاقة الوثيقة بين رئيس الحكومة والرئيس الأميركي".

وحينها، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن لبيد أكد لبايدن أنه يعارض الاتفاق مع إيران؛ وبحسب المسؤول فإن لبيد أشار خلال حديثه مع بايدن "بشكل لا لبس فيه"، أنه حتى لو تم إحياء الاتفاق النووي أو لم يحدث ذلك، فإن إسرائيل "تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها دون أي قيود".

والشهر الماضي، قال برنياع، إن توقيع الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي "ينذر بكارثة إستراتيجية". وأضاف في إحاطات صحافية، أن الاتفاق يأتي بعد أن نجح الإيرانيون في "تطوير أجهزة طرد مركزي متطورة"، كما أن الاتفاق سيضخ لإيران "مليارات الدولارات التي سيتم تحويلها لتمويل الجماعات كحزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي".

بودكاست عرب 48

#بايدن
#لبيد
#إسرائيل
#إيران
#طهران
#النووي الإيراني
#الإدارة الأميركية

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يرجح استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص أحد جنوده
الجيش الإسرائيلي يرجح استشهاد شيرين أبو عاقلة برصاص أحد جنوده

2022-09-05

فضائح مالية وتحرش جنسي بالقنصلية الإسرائيلية بالمغرب
فضائح مالية وتحرش جنسي بالقنصلية الإسرائيلية بالمغرب

2022-09-05

إصابة 4 من جنود الاحتلال إثر إلقاء عبوة ناسفة بالقرب من النبي صالح
إصابة 4 من جنود الاحتلال إثر إلقاء عبوة ناسفة بالقرب من النبي صالح

2022-09-05

الأكثر قراءة

أم الفحم: مقتل الصحافي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل الصحافي نضال إغبارية في جريمة إطلاق نار

2022-09-04
عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة.. ورفع حالة التأهُّب في جميع أنحاء البلاد

عمليّة غور الأردن: أحد المنفّذين يحمل هويّة إسرائيليّة.. ورفع حالة التأهُّب في جميع أنحاء البلاد

2022-09-04
7 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية

7 إصابات بعملية إطلاق النار بمنطقة غور الأردن واعتقال مشتبهيْن بتنفيذ العملية

2022-09-04
غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

غزة: تنفيذ الإعدام لمتخابرين مع الاحتلال و3 مدانين بالقتل

2022-09-04
مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق

مصرع شاب وإصابات بينها خطيرة جراء حادث طرق

2022-09-04