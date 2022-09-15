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الاحتلال يؤجل البت بالإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

تاريخ النشر: 15/09/2022 - 11:33

الاحتلال يؤجل البت بالإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد
الأسير المريض بالسرطان أبو حميد (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قررت نيابة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تأجيل عقد جلسة للبت في الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، بضغط من عائلات القتلى الإسرائيليين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن لجنة الإفراجات التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية كانت تتحضر لعقد جلسة للنظر في طلب محامي الأسير أبو حميد الإفراج المبكر عنه في ظل حالته الصحية الخطيرة، "إلا أن ضغط عائلات قتلى عمليات اشترك فيها الأسير دفع باللجنة إلى تأجيل جلستها".

وكانت الجلسة معدة للانعقاد يوم الأحد المقبل، إلا أنه تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بطلب من منظمة "حنانو" التي تمثل عائلات المستوطنين القتلى.

وأدين الأسير أبو حميد بالمشاركة في تأسيس كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والمسؤولية عن قتل سبعة مستوطنين، وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و20 عامًا.

وتعرض الأسير أبو حميد ت للإهمال الطبي على مدار سنوات في سجون الاحتلال، وبدأ وضعه الصحي يتراجع بشكل خطير في شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، بعد الاكتشاف المتأخر لإصابته بسرطان الرئة، وأصبح اليوم بوضع صحي حرج.

ويوجد نحو 600 أسير مريض في سجون الاحتلال، بينهم 23 أسيرا يعانون من الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة.

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#الحركة الأسيرة
#سجون الاحتلال
#الإفراج المبكر
#ناصر أبو حميد
#لجنة الإفراجات

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