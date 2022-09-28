أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية يؤيدون BDS ومقاطعة إسرائيل

تبين من استطلاع أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في جامعات في الولايات المتحدة أن 56% من طلابها الذين اطلعوا على نشاط حركة BDS يؤيدون مواقفها بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء.

وشمل الاستطلاع 513 طالبا في جامعات أميركية، وأجري بطلب من نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول. وبحسب الصحيفة، فإن 48% من الطلاب اعتبروا أن إسرائيل هي "كنز" بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال 49% من الطلاب إنهم اطلعوا على الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل، و56% بينهم أكدوا أنهم يؤيدون مقاطعة إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المعطى يدل على أن حركة BDS "نجحت في نشاطها ودعايتها ضد إسرائيل".

كذلك تبين من الاستطلاع أن قسما من الطلاب يؤيدون مقاطعة إسرائيل رغم تأييدهم لها، ورجحت الصحيفة أن موقفهم نابع من استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تعقيبها على الاستطلاع، أنه كلما ارتفع سن الطلاب فإنهم ينظرون إلى إسرائيل على أنها "دولة هايتك عظمى وديمقراطية هامة". وقال 58% من الطلاب المهتمين بالشؤون السياسية إنهم يؤيدون إسرائيل.

وبررت الوزارة هذا المعطى بأنه نتيجة عمل "حكومة التغيير" الإسرائيلية في السنة الأخيرة، والسياسة الخارجية التي يتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد.

وقال نائب وزير الخارجية رول، إنه "بعد أن توليت المنصب ركّزت على الجامعات كحلبة هامة بالنسبة لوزارة الخارجية من أجل مشاركة (أي ترويج) الرواية الإسرائيلية. ورصدت خلال يارتي إليها تعطش الطلاب لكتابة وظائف عن إسرائيل، إزاء موجات الأخبار الكاذبة التي يروجها كارهونا".