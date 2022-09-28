  2. إسرائيليات
  3. أخبار

أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية يؤيدون BDS ومقاطعة إسرائيل

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 09:50

أغلبية بين طلاب الجامعات الأميركية يؤيدون BDS ومقاطعة إسرائيل
مظاهرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في مدينة لويفيل الأميركية، أيار/مايو 2021 (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تبين من استطلاع أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية في جامعات في الولايات المتحدة أن 56% من طلابها الذين اطلعوا على نشاط حركة BDS يؤيدون مواقفها بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأربعاء.

وشمل الاستطلاع 513 طالبا في جامعات أميركية، وأجري بطلب من نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، عيدان رول. وبحسب الصحيفة، فإن 48% من الطلاب اعتبروا أن إسرائيل هي "كنز" بالنسبة للولايات المتحدة.

وقال 49% من الطلاب إنهم اطلعوا على الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل، و56% بينهم أكدوا أنهم يؤيدون مقاطعة إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المعطى يدل على أن حركة BDS "نجحت في نشاطها ودعايتها ضد إسرائيل".

كذلك تبين من الاستطلاع أن قسما من الطلاب يؤيدون مقاطعة إسرائيل رغم تأييدهم لها، ورجحت الصحيفة أن موقفهم نابع من استمرار الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تعقيبها على الاستطلاع، أنه كلما ارتفع سن الطلاب فإنهم ينظرون إلى إسرائيل على أنها "دولة هايتك عظمى وديمقراطية هامة". وقال 58% من الطلاب المهتمين بالشؤون السياسية إنهم يؤيدون إسرائيل.

وبررت الوزارة هذا المعطى بأنه نتيجة عمل "حكومة التغيير" الإسرائيلية في السنة الأخيرة، والسياسة الخارجية التي يتبعها رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد.

وقال نائب وزير الخارجية رول، إنه "بعد أن توليت المنصب ركّزت على الجامعات كحلبة هامة بالنسبة لوزارة الخارجية من أجل مشاركة (أي ترويج) الرواية الإسرائيلية. ورصدت خلال يارتي إليها تعطش الطلاب لكتابة وظائف عن إسرائيل، إزاء موجات الأخبار الكاذبة التي يروجها كارهونا".

بودكاست عرب 48

#الجامعات الأميركية
#طلاب
#bds
#مقاطعة إسرائيل
#استطلاع
#وزارة الخارجية الإسرائيلية

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة
المكسيك تعتقل 26 شخصا ينتمون لطائفة يهودية متطرفة

2022-09-28

إسرائيل ترفض الاعتراف بالاستفتاءات الروسية لضم مناطق في أوكرانيا
إسرائيل ترفض الاعتراف بالاستفتاءات الروسية لضم مناطق في أوكرانيا

2022-09-27

الرئيس الفلسطيني يهاتف الرئيس الإسرائيلي "مهنئًا"
الرئيس الفلسطيني يهاتف الرئيس الإسرائيلي "مهنئًا"

2022-09-27

الأكثر قراءة

جريمة قتل في رحوفوت: أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما

جريمة قتل في رحوفوت: أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما

2022-09-27
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

2022-09-27
الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة

الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة

2022-09-27
منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

2022-09-27
الخطاب الفلسطيني: بين استطاعة الرئيس وحاجة الشعب

الخطاب الفلسطيني: بين استطاعة الرئيس وحاجة الشعب

2022-09-27