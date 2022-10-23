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سرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة للجيش الإسرائيلي بالنقب

تاريخ النشر: 23/10/2022 - 11:20

سرقة 30 ألف رصاصة من قاعدة للجيش الإسرائيلي بالنقب
أسلحة ضبطها الجيش الإسرائيلي (أرشيفية - Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد، أنه 30 ألف رصاصة لبنادق ومدافع رشاشة سُرقت من قاعدة "سْديه تيمان" العسكرية للواء "غفعاتي في النقب، في نهاية الأسبوع الماضي.

وتكررت سرقات الذخيرة من هذه القاعدة العسكرية في السنوات الماضية، رغم رصد ملايين الشواكل من أجل حراسة هذه القاعدة العسكرية، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"

وبحسب الصحيفة، فإن سرقات الذخيرة، وكذلك أسلحة، من القواعد العسكرية الإسرائيلية تشكل مصدرا لتسلح فصائل فلسطينية في الضفة الغربية وكذلك منظمات إجرامية في المجتمع العربي، إلى جانب تهريب الأسلحة والذخيرة عبر الحدود مع مصر والأردن.

وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد أي تعامل جدي من جانب السلطات الإسرائيلية مع هذه السرقات ومنعها، رغم انتشار كميات أسلحة هائلة بأيدي الفصائل، وتُستخدم بالأساس ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحاول الجيش الإسرائيلي منع تهريب الأسلحة والذخيرة عبر الحدود، "لكن في هذه الأثناء ليس بالإمكان التحدث عن نجاح خاص في هذا المجال، وخاصة لأنه توجد حاجة إلى حجم واسع من القوات غير الموجودة بكل بساطة"، وفقا للصحيفة.

وتابعت الصحيفة أن "الشرطة الإسرائيلية استسلمت منذ فترة طويلة أمام الوسط (المجتمع) العربي، ومن أجل مواجهة هذا التحدي ثمة حاجة إلى ثورة حقيقية في مجال الأمن الداخلي، وهذا يعني تشكيل جهاز شرطة جديد، وليس أقل من ذلك... وهذا يستوجب رصد مليارات كثيرة حجا سنويا، لكن عندها أيضا ليس مؤكدا أنه بالإمكان التوصل إلى حل كامل لهذا التهديد".

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#الجيش الإسرائيلي
#قاعدة عسكرية
#النقب
#فصائل فلسطينية
#منظمات إجرامية

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