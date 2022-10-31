  2. إسرائيليات
  3. أخبار

خلافات داخل الأحزاب عشية انتخابات الكنيست وانقسامات متوقعة بعدها

تاريخ النشر: 31/10/2022 - 09:14

خلافات داخل الأحزاب عشية انتخابات الكنيست وانقسامات متوقعة بعدها
مجسد لنتنياهو كسجين في مهرجان انتخابي في تل أبيب، أول من أمس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تركز الأحزاب عشية انتخابات الكنيست التي تجري غدا، الثلاثاء، جهودها من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد بإمكانها تحقيقه، وسط تقديرات بعضها أنها لن تحقق ما أعلنت عنه في بداية الحملة الانتخابية وأنها باتت تتوقع الحصول على تمثيل أقل، وبدأت قياديون فيها يتحدثون عن انقسامات داخلية فيها بعد الانتخابات.

ويبرز إحباط بالغ من النتائج المتوقعة في قائمة "المعسكر الوطني" برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، الذي يروج أنه مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، رغم أنه يحل في الاستطلاعات في المرتبة الرابعة وبعيدا جدا عن الحزبين الأكبرين، الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، و"ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد.

وهاجم قياديون في "المعسكر الوطني" المرشح الثالث في القائمة، الجنرال المتقاعد غادي آيزنكوت. ونقل موقع "زمان يسرائيل" الإخباري، اليوم الإثنين، عن قيادي في هذه القائمة قوله إن "آيزنكوت نفذ عملية عدائية إعلامية ضدنا، ولم ننجح بالخروج منها. فقد تحدث عن عدد مقاعد مرتفع من رقمين، وإذا لم نحققه لن نحظى بشرعية لرئاسة الحكومة. والذي حصل هو أن حملتنا الانتخابية كلها انهارت. وإذا حصلنا على 12 مقعدا فقط، فإنه يتوقع ضرر كبير".

ووجه "المعسكر الوطني" وحزبا العمل وميرتس انتقادات إلى لبيد، إثر دعوته للتصويت إلى حزبه "ييش عتيد"، كي يكون الحزب الأكبر مقابل الليكود. وأثارت حملة لبيد مخاوف لدى العمل وميرتس بأن لا يتجاوزا نسبة الحسم. ويعتبر قياديون في "المعسكر الوطني" أن حملة لبيد ألحقت ضررا بقائمتهم، البعيدة جدا فوق نسبة الحسم، لكن بحسبهم، يتخلى الناخبون عنهم وانتقلوا إلى تأييد العمل وميرتس من أجل إنقاذهم.

وفي محاولة لزيادة شعبيته، هاجم غانتس أمس حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، في محاولة لكسب الناخبين المترددين بالتصويت بين حزب "البيت اليهودي" برئاسة أييليت شاكيد، الذي لا يتوقع أن يتجاوز نسبة الحسم، وقائمة الصهيونية الدينية.

ونقل الموقع الإخباري عن قيادي في "المعسكر الوطني" تأكيده أن هذه القائمة ستنقسم بعد الانتخابات. وقال "لقد تشكلنا كي نؤثر. ونحن نعلم أن غدعون ساعر وأنصاره ركبوا موجتنا. واعتقدنا أن قوتنا معا ستتزايد، لكن هذا لم يحدث. فحزبينا معا في الكنيست حاليا يضمان 14 مقعدا، ونحن نتمنى أن نصل إلى هذا العدد، وإذا لم يحدث هذا فلا سبب للاستمرار قدما". وتتوقع الاستطلاعات حصول "المعسكر الوطني على 11 أو 12 مقعدا.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن رئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، يخطط للانفصال عن قائمة الصهيونية الدينية، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، بعد الانتخابات، وأن يعمل في دورة الكنيست المقبلة ككتلة مستقلة.

ويواصل نتنياهو، اليوم، محاولاته من أجل تشجيع ناخبين يعتبر أنهم مؤيدون له على التوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت. وأشار موقع "واينت" إلى أن "الليكود يحارب التزايد المتواصل في قوة بن غفير، إلى جانب عدم مبالاة الناخبين". وسيركز الليكود في رسائله على أنه في حال لا يكون الليكود حزب كبيرا ويشكل الحكومة، فإن "بن غفير لن يكون وزيرا، وإنما عضو كنيست في المعارضة".

وتستشعر الأحزاب العربية، خاصة الجبهة – العربية للتغيير والقائمة الموحدة، بخطر عدم تجاوز نسبة الحسم. وفي خطوة غير مألوفة، دعا قادة هاتين القائمتين، منصور عباس وأيمن عودة وأحمد الطيبي، ناخبين يهوداً للتصويت لقائمتيهم.

من جانبه، يواصل التجمع بث رسالة ثابتة، وأعلن في بيان، مساء أمس، أنه ينقصه نحو 6 آلاف صوت فقط، لاجتياز نسبة الحسم. وأضاف بيان التجمع أن كافة الاستطلاعات تشير إلى أن قائمتي الموحدة، والجبهة والعربية للتغيير، تجتازان نسبة الحسم وتحقق كل منهما 4 مقاعد، فيما نجاح التجمع سيرفع التمثيل العربي إلى 12 مقعدا.

بودكاست عرب 48

#انتخابات الكنيست
#"المعسكر الوطني"
#الصهيونية الدينية
#إيتمار بن غفير
#حزب الليكود
#نتنياهو
#الجبهة والعربية للتغيير
#القائمة الموحدة
#التجمع
#يائير لبيد

حوارات

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟
حوار مع د. سونيا بولس | لماذا تعتبر إسرائيل "دولة كل مواطنيها" تقويضا لأساساتها؟

2022-10-22

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقرير: مقتل 25 إسرائيليا بعمليات نفذها فلسطينيون العام الحالي
تقرير: مقتل 25 إسرائيليا بعمليات نفذها فلسطينيون العام الحالي

2022-10-31

تقرير: تقدم في المحادثات لفتح سفارة لأذربيجان في إسرائيل
تقرير: تقدم في المحادثات لفتح سفارة لأذربيجان في إسرائيل

2022-10-30

عشية الانتخابات: عدد قياسي من "الإنذارات" من احتمالات تنفيذ عمليات في الضفة
عشية الانتخابات: عدد قياسي من "الإنذارات" من احتمالات تنفيذ عمليات في الضفة

2022-10-30

الأكثر قراءة

استشهاد منفّذ عملية الدهس قرب أريحا وإصابة عناصر بجيش الاحتلال

استشهاد منفّذ عملية الدهس قرب أريحا وإصابة عناصر بجيش الاحتلال

2022-10-30
ارتفاع نسبة التصويت بالمجتمع العربي... استنفار في اليمين

ارتفاع نسبة التصويت بالمجتمع العربي... استنفار في اليمين

2022-10-30
غانتس بعد عملية الخليل: لا أرى انتفاضة ينضم الفلسطينيون إليها

غانتس بعد عملية الخليل: لا أرى انتفاضة ينضم الفلسطينيون إليها

2022-10-30
عشرات القتلى إثر انهيار جسر معلّق بغوجارات في الهند

عشرات القتلى إثر انهيار جسر معلّق بغوجارات في الهند

2022-10-30
حالة الطقس: أجواء غائمة ومستقرة

حالة الطقس: أجواء غائمة ومستقرة

2022-10-30