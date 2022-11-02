بعد خسارته الانتخابات: لبيد يلغي مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأربعاء، عن إلغاء مشاركته في مؤتمر المناخ الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل، وذلك إثر خسارته في انتخابات الكنيست، التي جرت أمس.

وكان لبيد قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم حضور مؤتمر المناخ، لكنه تراجع عن ذلك اليوم، بسبب نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، فيها.

وسيمثل إسرائيل في مؤتمر المناخ الدولي، الذي تعقده الأمم المتحدة في شرم الشيخ، رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ. ويتوقع مشاركة عدد كبير من قادة الدول في هذا المؤتمر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "رئيس الدولة، يتسحاق هرتسوغ، سيمثل دولة إسرائيل في مؤتمر المناخ في شرم".