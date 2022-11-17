  2. إسرائيليات
  3. أخبار

تقرير: إسرائيل موّلت تزويد أوكرانيا بـ"مواد إستراتيجية"

تاريخ النشر: 17/11/2022 - 15:53

تقرير: إسرائيل موّلت تزويد أوكرانيا بـ"مواد إستراتيجية"
دمار خلفته ضربات روسية في إقليم دونيتسك الأوكراني، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

وافقت إسرائيل، مؤخرا، على تمويل شراء "مواد إستراتيجية" بملايين الدولارات لصالح المجهود الحربي الأوكراني. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس، عن مصادر دبلوماسية غربية قولها إن موافقة المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل جاء بعد مطالبة الإدارة الأميركية بأن توسّع إسرائيل المساعدات لأوكرانيا وعدم حصرها بمساعدات إنسانية فقط.

ونُقلت "المواد الإستراتيجية" إلى أوكرانيا عن طريق دول أعضاء في حلف الناتو، التي تزود أوكرانيا بالأسلحة.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وافقت، في الأشهر الأخيرة، على أن تنقل دول في الناتو، بينها بريطانيا، لأوكرانيا أسلحة شملت عتاد بصريات كهربائية وأنظمة تحكم بالحرائق من صنع شركات إسرائيلية. وقالت مصادر أميركية إن إسرائيل تساعد أوكرانيا سرا في المجال الاستخباراتي.

دمار في دونيتسك بعد ضربات روسية، أمس (أ.ب.)

وطلبت الحكومة الإسرائيلية من الدول ذات العلاقة بقراراتها هذه الحفاظ على السرية، ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الأمن التعقيب على التقرير.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التطورات تدل على أن إسرائيل وافقت طوال ولاية رئيس الحكومة الانتقالية، يائير لبيد، على أن تغيّر قليلا من سياسة الحياد الشاملة التي تبناها رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، بكل ما يتعلق بتزويد أوكرانيا بالسلاح في أعقاب الغزو الروسي، وامتناع إسرائيل عن تزويد أسلحة تحسبا من غضب روسي يمنع استمرار الهجمات الإسرائيلية في سورية.

وأضافت الصحيفة أن قرار لبيد بتغيير هذه السياسة جاء في أعقاب "تزويد مئات الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا والتي استخدمتها الأخيرة لضرب بنية تحتية ومقرات حكومية وأهداف مدنية".

والتمويل الإسرائيلي لتلك "المواد الإستراتيجية" كان لمرة واحدة، حسب الصحيفة، والقرار بشأن استمراره، مثلما تطالب الولايات المتحدة، ستحسم فيه الحكومة الجديدة التي كُلف بتشكيلها رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو.

وعبر نتنياهو مواقف متناقضة بهذا الخصوص، خلال الحملة الانتخابية. فقد قال مرة إنه سيدرس في المستقبل إمكانية نقل أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، لكن في مقابلة أخرى قال إن امتناع بينيت ولبيد عن تزويد أوكرانيا بأسلحة كان صحيحا.

بودكاست عرب 48

#إسرائيل
#أوكرانيا
#"مواد إستراتيجية"
#أسلحة
#الإدارة الأميركية
#يائير لبيد
#نفتالي بينيت
#نتنياهو

حوارات

حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 
حوار مع د. راوية أبو ربيعة | المرأة الفلسطينية في النقب ضمن القانون خارج العدالة 

2022-11-12

حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي
حوار مع د. مهند مصطفى | اليمين الديني الشعبوي يريد إعادتنا إلى عصا السيد اليهودي

2022-11-05

حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي
حوار مع منى شتية | الفلسطينيون يتعرضون لتمييز مضاعف من قبل شبكات التواصل الاجتماعي

2022-10-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لأول مرة منذ 9 سنوات: محادثة هاتفية بين نتنياهو وإردوغان
لأول مرة منذ 9 سنوات: محادثة هاتفية بين نتنياهو وإردوغان

2022-11-17

اتفاق أردني – إسرائيلي لتحسين بيئة نهر الأردن والبحر الميت
اتفاق أردني – إسرائيلي لتحسين بيئة نهر الأردن والبحر الميت

2022-11-17

ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو
ضغوط أميركية تتسبب بأزمة تشكيل حكومة نتنياهو

2022-11-17

الأكثر قراءة

قتيلان في بولندا بـ

قتيلان في بولندا بـ"صواريخ روسيّة": وارسو ترفع التأهّب العسكريّ واجتماع طارئ للناتو

2022-11-16
قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

قبالة سواحل عُمان: استهداف ناقلة نفط إسرائيلية بطائرة مسيرة

2022-11-16
تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

تقرير: الليكود يدير مباحثات مع غانتس ولبيد بضغط أميركي

2022-11-16
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2022-11-16
تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

تحليلات إسرائيلية: العمليات في الضفة باتت واقعا قد يطول

2022-11-16