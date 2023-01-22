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مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية شمالي الضفة

تاريخ النشر: 22/01/2023 - 16:44

مستوطنون يحاولون إعادة بناء بؤرة استيطانية شمالي الضفة
(تداولها ناشطون على مواقع التواصل)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعادت مجموعة من المستوطنون، اليوم الأحد، إنشاء عدد من المباني المؤقتة على أراضي قرية جوريش الفلسطينية، شمالي الضفة المحتلة، في محاولة جديدة لإقامة بؤرة استيطانية كان جيش الاحتلال قد فككها يوم الجمعة الماضي، بعد أقل من 24 ساعة على إقامتها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال اعتقلت 12 مستوطنا بعد إقامة مبنيين في الموقع الذي تم إخلاؤه بناء على أوامر صدرت عن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وبدعم من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وسط معارضة قوية من قادة تيار الصهيونية الدينية في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش، قد وجه اتهامات لوزير أمن الاحتلال، غالانت، بزعم أن الأخير أصدر أوامر بهدم البؤرة الاستيطانية غداة إقامتها، رغم أن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة، تقع ضمن مسؤوليات سموتريتش، وفقا للاتفاق الائتلافي مع الليكود، غير أن نتنياهو دعم قرار غالانت وادعى أن حكومته "دعم الاستيطان القانوني وبالتنسيق".

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#بؤرة استيطانية
#نابلس
#بلدة جوريش
#الضفة الغربية
#الاحتلال الإسرائيلي
#"أور حاييم"

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