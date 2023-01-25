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مشروع قانون لليكود يسعى إلى شطب ترشيح داعمي "مقاطعة إسرائيل"

تاريخ النشر: 25/01/2023 - 22:47

مشروع قانون لليكود يسعى إلى شطب ترشيح داعمي "مقاطعة إسرائيل"
نتنياهو خلال مؤتمر صحافيّ، الأربعاء (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قدّم حزب الليكود، الذي يترأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مشروع قانون لشطب ترشيح شخص أو قائمة للكنيست، إذا ما كان يدعم "مقاطعة إسرائيل".

جاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقرير، مساء الأربعاء، موضحة أن مشروع القانون، قدّمه عضو الكنيست عن الليكود، إلياهو رافيفو.

وجاء في شرح مقترح مشروع القانون، أنه خلال "السنوات الأخيرة، تزايد التهديد بمقاطعة إسرائيل، فالفنانين يلغون مشاركتهم في الأحداث في إسرائيل، وكذلك الشركات المصرفية والاستثمارية".

وشدد مشروع القانون على أن أي "شخص يدعو إلى مقاطعة إسرائيل، يضرّ بشكل مباشر بالدولة".

وأشارت ("كان 11") إلى أن "ما يشكّل دعوةً لمقاطعة إسرائيل، غير محدد في التشريع المقترّح".

وذكرت أن المشروع القانون "يستهدف من بين أمور أخرى... السياسيين حاليًا في الكنيست، والذين يدعون إلى الامتناع عن شراء منتجات من المستوطنات على سبيل المثال، أو أعربوا عن دعمهم مقاطعةَ فنانين لإسرائيل".

وتأتي مساعي الليكود، استمرارا للمحاولة المستمرة لشطب ترشيح الأحزاب لعربية، إذ قدّم رئيس الائتلاف الحكوميّ ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، وهو من حزب الليكود كذلك، الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه "إلزام" المحكمة الإسرائيلية العليا بشطب ترشيح مرشّح، أو حزب، حتى لو أدلى، أو صدرت عنه بعض التصريحات الداعمة لما وصفه بـ"الإرهاب"، في خطوة يعدّ أعضاء الكنيست العرب، والأحزاب العربية، المستهدفين المباشرين من ورائها.

وكانت القناة الإسرائيلية 12، قد أشارت الأربعاء، إلى أن "جميع أحزاب الائتلاف كانت قد وافقت على تغيير البند ’7 أ’، الذي يحدد من يمكنه أو لا يمكنه الترشح للكنيست"، وذلك ضمن اتفاقيات الائتلاف التي شكّلت الحكومة.

وذكرت القناة أن "مقصد" أحزاب الائتلاف "كان واضحا" حينها، وهو "تبسيط شروط شطب ترشيح الأحزاب العربية، والتسبب في شطب ترشيح مزيدٍ من الأحزاب العربية".

وأوضحت أن رؤساء الائتلاف "اتفقوا في ما بينهم على الترويج لقانون يؤدي إلى شطب ترشيح القوائم العربية"، مشيرة إلى أن أعضاء كنيست في الائتلاف "يعملون على صيغ مختلفة"، بُغية تحقيق الهدف ذاته.

بودكاست عرب 48

#شطب ترشيح
#الأحزاب العربية
#مقاطعة إسرائيل
#إسرائيل

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