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عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب والقدس وحيفا

تاريخ النشر: 28/01/2023 - 22:05

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب والقدس وحيفا
من المظاهرة في تل أبيب (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر عشرات الآلاف مساء، السبت، في تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء، ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

في تل أبيب، شارك نحو 40 ألف متظاهر في شارع "كابلان" وساحة "هبيما" بالمدينة، احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو.

وفي مدينة حيفا، تظاهر نحو 13 ألف شخص، كما شارك المئات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس، فيما شارك الآلاف في تظاهرة أمام مبنى البلدية في هرتسليا، بالإضافة إلى المئات مقابل منزل وزير القضاء في موديعين.

وأغلقت الشرطة الإسرائيلية العديد من الشوارع في البلاد تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.

ومما يذكر أن أكثر من 100 شخص تظاهروا في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس.

وكان نتنياهو قد هاجم بشدة جهاز القضاء، الجمعة، واعتبر أمام عشرات رجال الأعمال أن "مشكلة التقنين (وضع القوانين) في إسرائيل هي عائق هائل أمام الاقتصاد".

وجاءت أقوال نتنياهو في أعقاب عريضة وقعها مئات الخبراء الاقتصاديين وحذروا فيها من أن خطة نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء، الذي يوصف بأنه "إصلاح"، ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي.

وزعم نتنياهو، في وقت سابق، أن خطة "إصلاح القضاء"، ستقود إلى "تقوية الاقتصاد الإسرائيلي"، مناقضا بذلك تحذير بنك إسرائيل من تبعات الخطة على التصنيف الائتماني لإسرائيل.

ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.

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#حكومة نتنياهو
#إضعاف القضاء
#تل أبيب
#حيفا
#القدس

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