الاحتلال يعزل ضابطا تسبّب بفرار فلسطينيّ خلال محاولة اعتقاله في جنين

أفادت شرطة الاحتلال في بيانها بأنه تم عزل ضابط، أظهر تحقيق أنه تصرّف بشكل مخالف للتعليمات، وكشفَ أنشطة قوات الاحتلال، وعرّض عناصرها للخطر.

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عزل ضابط من منصبه، وذلك بعد أن تسبب بفرار شاب فلسطينيّ خلال محاولة اعتقاله في جنين بالضفة الغربية المحتلة، من قِبل عناصر الاحتلال.

وأفادت شرطة الاحتلال في بيانها بأنه تم عزل ضابط، أظهر تحقيق أنه تصرّف بشكل مخالف للتعليمات، وكشفَ أنشطة قوات الاحتلال، وعرّض عناصرها للخطر.

وأوضحت أنه خلال اقتحام عناصر من "حرس الحدود" ووحدة من "المستعربين"، لجنين، في العاشر من الشهر الجاري، "لاعتقال مطلوبين"، أمر الضابط عناصر وحدته بالخروج من المركبة التي كان يتخفّون بداخلها، "في الوقت الخطأ"، ما أدّى إلى تنبُّه الشاب الفلسطيني لقوات الاحتلال، لينجح بالفرار من المكان.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، أن الشاب ذاته، قد اعتُقِل اليوم في جنين، التي اقتحمتها قوات الاحتلال، بوحدات عسكرية خاصة، واعتقلت ثلاثة شبان من المخيم، زعمت أنهم خططوا لتنفيذ عملية.

وأظهر التحقيق أن قرار الضابط، عرّض العناصر الذين كان يترأسهم في المهمة، للخطر؛ كما تبين أثناء التحقيق في تفاصيل الحدث، أن وصفه لما جرى لم يكن دقيقا.

ووفق البيان، فقد أظهر تصرف الضابط، "إخفاقات في القيادة، والقيم، والجوانب المهنية"، وأنه "تصرف بشكل غير مهنيّ، مما أدى إلى خلل عملياتيّ".

وبالإضافة إلى إقالة الضابط، تمّ اتخاذ قرار بنقل نائبه من الوحدة ذاتها.