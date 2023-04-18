الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا: اشتباكات مسلحة وإصابتان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، بوحدات عسكرية خاصة، وسُمع دوي إطلاق نار في المخيم ومحيطه، نتيجة الاشتباك بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "قوات الأمن تعمل الآن بمخيم اللاجئين جنين، تفاصيل أوفى لاحقًا"، فيما أضافت هيئة البث الإسرائيلية العام "كان" إن جيش الاحتلال ينفذ عملية لاعتقال مطلوبين لدى الاحتلال.

فيديو | توثيق اقتحام قوات الاحتلال لمخيم #جنين pic.twitter.com/ZH0hG0JrNk — موقع عرب 48 (@arab48website) April 18, 2023

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا يزعم أن شابين خططا لتنفيذ عمليات داخل المنزل.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر عنها إن إصابتين في الأطراف وصلتا المستشفيات من مخيم جنين.

وانتشرت وحدة القناصة لجيش الاحتلال على أسطح المنازل في محيط المنطقة المُقتَحَمة المُستهدَفة.

لتفاصيل أوفى تباعا...