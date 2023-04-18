فلسطينيات | أخبار
18/04/2023 - 15:03

الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا: اشتباكات مسلحة وإصابتان

الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويحاصر منزلا: اشتباكات مسلحة وإصابتان

من اقتحام سابق لقوات الاحتلال لمخيم جنين (Gettyimages)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مخيم جنين، بوحدات عسكرية خاصة، وسُمع دوي إطلاق نار في المخيم ومحيطه، نتيجة الاشتباك بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "قوات الأمن تعمل الآن بمخيم اللاجئين جنين، تفاصيل أوفى لاحقًا"، فيما أضافت هيئة البث الإسرائيلية العام "كان" إن جيش الاحتلال ينفذ عملية لاعتقال مطلوبين لدى الاحتلال.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا يزعم أن شابين خططا لتنفيذ عمليات داخل المنزل.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر عنها إن إصابتين في الأطراف وصلتا المستشفيات من مخيم جنين.

وانتشرت وحدة القناصة لجيش الاحتلال على أسطح المنازل في محيط المنطقة المُقتَحَمة المُستهدَفة.

لتفاصيل أوفى تباعا...

قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين

التعليقات