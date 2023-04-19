كوهين يزور تركمانستان لافتتاح سفارة لإسرائيل تبعد 20 كيلومترا عن إيران

يصل الوزير كوهين إلى تركمانستان قادما من أذربيجان على الحدود الشمالية لإيران، حيث التقى كوهين صباح اليوم الأربعاء، في باكو، بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ونظيره جيهون بيراموف.

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء اليوم الأربعاء، إلى تركمانستان، قادما من أذربيجان، ليكون أول وزير إسرائيلي يزور تركمانستان الواقعة في وسط آسيا، منذ نحو 3 عقود، حيث سيشارك، الخميس، في مراسم افتتاح السفارة الإسرائيلية في العاصمة عشق أباد.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، بأن الوزير كوهين سيفتتح سفارة إسرائيل في العاصمة التركمانية عشق أباد، على بعد 20 كيلومترا فقط من الحدود الشمالية الشرقية لإيران، وسيكون المكتب الدبلوماسي أقرب سفارة لإسرائيل إلى الأراضي الإيرانية.

كوهين يجتمع بأعضاء الجالية اليهودية بأذربيجان

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن رئيس الحكومة السابق شمعون بيرس، كان آخر دبلوماسي إسرائيلي زار تركمانستان قبل 3 عقود، حيث كان وزيرا للخارجية آنذاك، عندما سافر إلى هناك في العام 1994، بعد 3 سنوات من انهيار الاتحاد السوفيتي.

والخميس، يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي بالرئيس التركماني سردار بيردي محمدوف، ووزير الخارجية رشيد ميريدوف، كما سيلتقي بوزير الزراعة التركماني وأعضاء الجالية اليهودية المحلية، حيث سيعود إلى إسرائيل صباح الجمعة.

يذكر أنه يوجد لإسرائيل سفير في العاصمة عشق أباد منذ أكثر من عقد، لكن المبعوث الدبلوماسي الإسرائيلي يعمل من الفنادق والمكاتب المؤقتة.

ويصل الوزير كوهين إلى تركمانستان قادما من أذربيجان على الحدود الشمالية لإيران، حيث التقى كوهين صباح اليوم الأربعاء، في باكو، بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ونظيره جيهون بيراموف.

ويرافق وزير الخارجية وفد دبلوماسي يمثل 20 شركة إسرائيلية في مجال السايبر والأمن الداخلي والمياه والزراعة، وسيستضيف الوزير منتدى أعمال مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني، كما يلتقي بالجالية اليهودية المحلية.

كوهين يلتقي وزير الاقتصاد الأذربيجاني

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في بيان له قبل مغادرة البلاد، إن "الموقع الجغرافي لأذربيجان على الحدود الإيرانية يجعل علاقاتنا مهمة للغاية وذات إمكانات كبيرة".

وأكد كوهين في بيانه أنه يهدف من خلال هذه الزيارة إلى "مواصلة بناء جبهة موحدة وحازمة مع أصدقائنا في باكو في مواجهة تحدياتنا المشتركة"، على حد تعبيره، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والدفاع والطاقة والابتكار.

يذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2022، قام وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس بزيارة رسمية إلى أذربيجان، حيث التقى بنظيره ذاكر حسنوف، والرئيس علييف.

وأعلنت أذربيجان في كانون الأول/ديسمبر 2022، تعيين أول سفير لها في إسرائيل، بعد أقل من شهرين من الموافقة على افتتاح سفارة في تل أبيب.