نتنياهو يهدد وغالانت يتوقع إطلاقا صاروخيا كثيفا على أهداف إسرائيلية

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا مشتركا مع وزير أمنه، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار؛ تحدثوا خلاله عن عدوان الاحتلال على قطاع غزة الذي أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 نساء.

وفي حين قررت السلطات الإسرائيلية تعليق المدارس في المناطق التي تقع في نطاق 40 كيلومترا من المناطق الحدودية مع قطاع غزة، وأعلنت سلطات محلية لمدن في مناطق الجنوب ووسط البلاد، فتح الملاجئ العامة، تحسبا لرد فصائل المقاومة على عدوان الاحتلال، طالب نتنياهو المواطنين بـ"الصبر وإظهار العزم في الأيام القليلة المقبلة".

وقال وزير الأمن، غالانت، إن "إسرائيل قد تتعرض لإطلاق صواريخ "على مناطق قريبة وبعيدة (من قطاع غزة)، بكثافة كبيرة". وبحسبه، فإن "المؤسسة الأمنية ​​مهيأة لأي سيناريو، بما في ذلك حملة مطولة ومتشعبة"، في حين قال نتنياهو إن إسرائيل في "أوج معركة" قد تستمر لأيام، مشددا على ضرورة "الوحدة" في مواجهة تصعيد محتمل.

وهدد نتنياهو فصائل المقاومة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن أي "تصعيد من غزة سيواجه برد إسرائيلي ساحق"، وأضاف "لا حصانة لأي شخص؛ من يضر بنا سنوجه له ضربة قوية"، وتابع "أوعزت للقوات الأمنية بالاستعداد للتصعيد من أي جبهة"، وقال: "نحن في خضم معركة وسنحتاج إلى الصبر وقوة التحمل في الأيام المقبلة".

وأغلقت سلطات الاحتلال الطرق في بلدات إسرائيلية بالقرب من غزة، وأصدرت توجيهات للسكان هناك بالبقاء بالقرب من الملاجئ، استدعت بعض قوات الاحتياط، ونشرت بطاريات صواريخ اعتراض لمنظومة "القبة الحديدية" في جنوب ووسط وشمال البلاد.