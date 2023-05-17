خطة إضعاف جهاز القضاء: تصاعد التوتر بين نتنياهو وليفين

عزت أوساط سياسية مقربة من الائتلاف الحكومي، التوتر بين ليفين ونتنياهو، اعتماد الأخير سياسة المراوغة ونهج المماطلة بكل ما يتعلق في التعجيل في تشريع خطة "إصلاح الجهاز القضائي"، وهو ما دفع ليفين إلى التهديد بتقديم استقالته من منصبه.

في الوقت الذي تراوح وساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوغ، مكانها بشأن مفاوضات الائتلاف حيال إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الائتلاف والمعارضة حول خطة "إصلاح الجهاز القضائي"، يتصاعد التوتر بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، عراب خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا.

وعزت أوساط سياسية مقربة من الائتلاف الحكومي، التوتر بين ليفين ونتنياهو، اعتماد الأخير سياسة المراوغة ونهج المماطلة بكل ما يتعلق في التعجيل في تشريع خطة "إصلاح الجهاز القضائي"، وهو ما دفع ليفين إلى التهديد بتقديم استقالته في حال لم يصادق بشكل نهائي على خطته في الكنيست.

وفي مؤشر إلى التوتر الخفي بين نتنياهو وليفين، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن المفاوضات بشأن خطة "إصلاح الجهاز القضائي" التي يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي وصلت على ما يبدو إلى طريق مسدود.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن تعثر مفاوضات الوساطة وعدم التقدم في الإجراءات القضائية بكل ما يتعلق في خطة إضعاف جهاز القضاء، ومواصلة تعليق الإجراءات التشريعية للخطة، ساهم بتصعيد التوتر بين نتنياهو وليفين، الذي هدد خلال محادثات مغلقة بالاستقالة من منصبه.

وفي الأيام الأخيرة، وجه ليفين تهديدات إلى نتنياهو خلال محادثات مغلقة، قال إنه سيستقيل من منصبه في حال لم يتم المصادقة بشكل نهائي في الكنيست حتى ولو على جزء واحد من خطة "إصلاح الجهاز القضائي" والتي اسمتها المعارضة خطة "الانقلاب على الديموقراطية".

وأوضح ليفين في المحادثات المغلقة، أنه على الحكومة المصادقة في الكنيست على جزء من خطة إصلاح القضاء، وذلك حتى في حال لم يتم التواصل إلى تفاهمات مع أحزاب كتلة المعارضة.

ورغم تصاعد حدة التوتر بين نتنياهو وليفين، بيد أن شخصيات مقربة من نتنياهو قللت من جدية تهديدات ليفين، واستبعدت إقدامه على الاستقالة من منصبه بسبب تعليق تشريعات خطة "الإصلاحات" بالجهاز القضائي أو بسبب المحادثات مع أحزاب المعارضة.

وقالت أوساط مقربة من نتنياهو إن ليفين هدد بالسابق الاستقالة من منصبه، لكنه لم يفعل ذلك، لأن المعنى كان واضحا له بأنه "هو الخاسر".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت عن مسؤول كبير في الائتلاف الحكومي قوله: "من الواضح أن استقالة ليفين تعني حل الحكومة، لذلك، على الأرجح لن يفعل ذلك".

وحول تهديدات ليفين بالاستقالة، أفادت تقارير "إذاعة الجيش" الإسرائيلي بأن نتنياهو قال إنه "يهدد طوال الوقت، والتقارير في وسائل الإعلام تقول إن ليفين يهدد، حسنا، ليواصل تهديده، ما الذي يمكنني قوله، هذا يترك انطباعا أن تهديداته غير جدية".