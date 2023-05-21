يومان قبل التصويت على الميزانية: الائتلاف بلا أغلبية مؤيدة

"يهدوت هتوراة" وحزب بن غفير يهددون بمقاطعة التصويت على الميزانية أو التصويت ضدها، بعد غد، بسبب عدم رصد ميزانيات تعهد بها نتنياهو في الاتفاقيات الائتلافية، والموعد الأخير للمصادقة على الميزانية 29 الشهر الحالي

ستصوت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع الحالي، على ميزانية الدولة للعامين الحالي والمقبل، وسط أزمة عميقة بشأنها داخل الائتلاف. فقد هددت كتلة "يهدوت هتوراة" وحزبا "عوتسما يهوديت" و"نوعام"، وتضم مجتمعة 14 عضو كنيست من أصل 64 عضو كنيست في الائتلاف، أنها ستمتنع عن التصويت أو التصويت ضد الميزانية، بسبب عدم تلبية مطالبها بزيادة ميزانيات.

ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خطرا بسقوط الحكومة في ظل عدم وجود أغلبية مؤيدة للميزانية. والموعد النهائي للمصادقة على الميزانية هو 29 أيار/مايو الجاري، وعدم المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة حتى ذلك الحين سيتم حل الكنيست أوتوماتيكيا والتوجه لانتخابات عامة جديدة.

يشار إلى أن الخلاف يتمحور حول قرابة مليار شيكل، بينها 600 مليون شيكل تطالب بها "يهدوت هتوراة" للمدارس الحريدية الابتدائية خلال العام الحالي وليس المقبل، فيما يطالب "عوتسما يهوديت" بزيادة ميزانية وزارة النقب والجليل، كما يطالب رئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، بمبلغ 285 مليون شيكل. وتعهد نتنياهو بجميع هذه المبالغ في الاتفاقيات الائتلافية، لكن تم تأجيل رصدها من خلال ميزانية العام المقبل.

نتنياهو وسموتريتش، 25 كانون الثاني/يناير الماضي (Getty Images)

ودعا نتنياهو هذه الأحزاب، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى "التوقف عن التهديد والمقاطعة والتسلق على أشجار"، وأنه "لن تكون لدينا حكومة أفضل" من الحالية. ورفض وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، طلب "يهدوت هتوراة"، ووصف إعادة فتح الميزانية مجددا بأنه "انتحار".

في هذه الأثناء، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، أن تقدما خلال محادثات مع "يهدوت هتوراة" حول حل الخلاف بشأن ميزانية جهاز التعليم الحريدي. وحسب "كان"، فإن التقديرات في "يهدوت هتوراة" هي أنه سيتم التوصل إلى حل يسمح بتأييد الميزانية إلى حين التصويت عليها مساء بعد غد، الثلاثاء.

في المقابل، لم يحدث أي تقدم في المحادثات بين مكتب نتنياهو ووزارة المالية وبين رئيس "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، حول زيادة ميزانية وزارة النقب والجليل بمئات ملايين الشواكل. ويطالب حزب بن غفير بأن تكون ميزانية هذه الوزارة مساوية لميزانية وزارة الاستيطان التي تتولاها أوريت ستروك، من حزب الصهيونية الدينية.

وقال عضو الكنيست تسفي فوغيل، من "عوتسما يهوديت" لإذاعة "كان"، اليوم، إن وزير المالية فتح صندوقا خاصا لصالح الوزيرة ستروك. ولن أخون ثقة أولئك الذين انتخبوني، وإذا لم نحصل على شيء، لن أؤيد الميزانية".