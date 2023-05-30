الرئيس الإسرائيلي يطير لأذربيجان ويوجه رسالة لإيران

قبيل إقلاع طائرة الرئيس من مطار اللد "بن غوريون"، قال هرتسوغ: "علينا أن نتذكر أنه بالإضافة إلى العلاقات التجارية، والعلاقات التاريخية، بما في ذلك الجالية اليهودية، فإن أذربيجان هي جارة إيران".

طار الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أذربيجان في أول زيارة رسمية يقوم بها للبلاد، حيث ستستمر الزيارة ليومين، وأتت الزيارة بدعوة من الرئيس الأذري إلهام علييف.

ويستقبل هرتسوغ في المطار 30 طفلا من مدرسة "حاباد" في باكو، يرفعون أعلام إسرائيل وأذربيجان. كما يستقبل هرتسوغ وعقيلته في استقبال رسمي من قبل حرس الشرف في القصر الرئاسي "زغلوفا" في باكو، من قبل الرئيس الأذري.

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وقبيل إقلاع طائرة الرئيس من مطار اللد "بن غوريون"، قال هرتسوغ: "علينا أن نتذكر أنه بالإضافة إلى العلاقات التجارية، والعلاقات التاريخية، بما في ذلك الجالية اليهودية، فإن أذربيجان هي جارة إيران".

وأضاف "إيران عامل غير مستقر في المنطقة، حيث تسعى باستمرار إلى اتخاذ الإجراءات ضد دولة إسرائيل، وضد تطوير تحالف السلام والأمن في المنطقة"، على حد تعبيره.

وأوضح أنه سيناقش مع المسؤولين في أذربيجان، الدور الإيراني والسعي المتواصل لطهران لاستهداف مواقع إسرائيلية، وكذلك بحث ومناقشة تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان.

إيران وتعزيز العلاقات الإستراتيجية

وفي مؤشر إلى الهدف من الزيارة إلى أذربيجان، بحسب تصريحات، هرتسوغ، رجحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "الهدف من هذه الزيارة لهذه الدولة الشيعية المجاورة لإيران، هو تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين".

ذات الطرح تبناه الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن الدوافع والأهداف من وراء الزيارة، قائلا إن "الزيارة تكتسب أهمية خاصة وأن أذربيجان مجاورة لحدود إيران".

ويرافق هرتسوغ في هذه الزيارة وزير الصحة والداخلية موشيه أربيل، حيث سيلتقي بنظيره الأذري الدكتور تيمور موساييف، ومن المتوقع أن يبحث الاثنان تعميق التعاون في مجال الصحة، مع التركيز على تدريب الأطباء، وتقييمات الطوارئ والصحة الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال الزيارة، سيكون هناك حفل توقيع لاتفاقية تعاون في مجال الصحة بين إسرائيل وأذربيجان، وفي نهاية الزيارة، سيشارك هرتسوغ وعقيلته في الاحتفال الذي سيقام على بمناسبة ما يسمى "الذكرى الـ 75 لاستقلال إسرائيل"، حيث يلتقي هرتسوغ أيضا بأعضاء الجالية اليهودية في أذربيجان.

إجراءات أمنية مشددة

وبسبب القرب الجغرافي بين أذربيجان وإيران، اتخذت أذربيجان إجراءات أمنية مشددة ونشرت الآلاف من عناصرها في الشوارع تحسبا لأي محاولة إيرانية لتخريب الزيارة، خاصة في ظل حالة التوتر الأمنية ما بين طهران وتل أبيب.

وفي الجانب الإسرائيلي، يشارك عناصر من الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن العام "الشاباك" في توفير الحماية الأمنية الكاملة للرئيس الإسرائيلي خلال تواجده في أذربيجان.

يذكر أن أذربيجان أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2022، تعيين أول سفير لها في إسرائيل، بعد أقل من شهرين من الموافقة على افتتاح سفارة في تل أبيب.