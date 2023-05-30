نتنياهو يحادث إردوغان مهنّئا بفوزه بالانتخابات

اتفق نتنياهو وهرتسوغ على "مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11").

تحدّث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، مع الرئيس التركيّ، رجب طيب إردوغان، هاتفيا، وهنّأه بفوزه في الانتخابات.

واتفق الاثنان على "مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين"، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11").

وهذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها إردوغان ونتنياهو، إذ سبق وأن هنأ إردوغان نتنياهو بفوزه في الانتخابات، في اتصال أجري بينهما في تشرين الثاني/ نوفمبر.

كما تحدث الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مع نظيره التركي، وهنّأه بالفوز، وأضاف أنه يتطلع إلى استمرار ازدهار العلاقات المشتركة بين إسرائيل وتركيا.

وذكر ديوان الرئيس الإسرائيلي، أنه "في حديثهما، شدد الاثنان على أهمية مواصلة العمل معا للحفاظ على الاستقرار، وتعزيز السلام الإقليمي، وتعميق التعاون المثمر بين البلدين، بل وعبّروا عن أملهم في أن يلتقيا قريبا".

وبعد وقت وجيز من إعادة انتخابه لولاية ثانية، كتب هرتسوغ في تهنئته لإردوغان، أنه "مقتنع بأننا سنستمر بالعمل معا من أجل تعزيز وتوسيع العلاقات الجيدة" بين الدولتين.

وتقدِّر مصادر إسرائيلية رسمية أن إردوغان سيواصل سياسته بالتقرب من إسرائيل خلال ولايته الرئاسية الجديدة، في أعقاب استقباله هرتسوغ ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، واتصاله بنتنياهو لتهنئته بانتخابه رئيسا للحكومة. كذلك أجرى إردوغان محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، نفتالي بينيت، أواخر العام 2021، والتقى مع خلفه، يائير لبيد، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، العام الماضي.

إلا أن خبراء إسرائيليين يقدرون أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل ستدخل إلى أزمة في حال أقدمت إسرائيل على عدوان واسع في قطاع غزة، أو نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس"، الإثنين.