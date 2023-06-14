بعد استعراض إيران "فتاح": إسرائيل تعلن تطوير منظومة دفاعيّة للتصدّي لصواريخ فرط صوتيّة

وفق "رفائيل، فإن المنظومة التي أُطلق عليها مسمى Sky Sonic، هي الأولى من نوعها في العالم، التي بمقدورها اعتراض صواريخ من هذا النوع. "التحديات في الاستجابة الدفاعية لتهديد تفوق سرعة الصوت، كثيرة، ومعقدة، وتشمل تحديات الكشف، والتتبُّع".

أعلنت الشركة الإسرائيلية الحكومية "رفائيل" (سلطة تطوير الأسلحة)، الأربعاء، أنها في مراحل متقدمة من تطوير منظومة دفاعية جديدة، تزعم أن بمقدورها التصدي للصواريخ التي تفوق سرعتها، سرعة الصوت.

يأتي ذلك في ظلّ توتّر متزايد بين تل أبيب وطهران، وبعد أيام من استعراض الحرس الثوري الإيراني، صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، بحضور الرئيس، إبراهيم رئيسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية حينها، أن هذا الصاروخ يتميز بمحرك يعمل بالوقود الصلب، وقادر على الوصول إلى سرعة عالية والتحليق داخل الغلاف الجوي وخارجه. وأشارت إلى أن مدى هذا الصاروخ يصل إلى 1400 كيلومتر، وتصل سرعته إلى 13 و15 ماخ، كما أن "الصاروخ الجديد قادر على التغلب على كافة الأنظمة الدفاعية الجوية التابعة للأعداء"، بحسب الوكالة.

صورة عممتها الشركة

وجاء الإعلان عن تطوير المنومة الجديدة، بعد وقت وجيز من إشارة تقارير إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، سيلتقي الخميس، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، بوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، المتواجد هناك لحضور اجتماع حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك في ظلّ منعه السفر إلى واشنطن من قِبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي لم يتلقَّ بعد دعوة لزيارة البيت الأبيض، منذ تشكيل حكومته الحالية. وسيعقََد الاجتماع في الوقت الذي تجري إدارة الرئيس الأميركي، بايدن مفاوضات غير مباشرة مع إيران حول "تفاهمات" محتملة، بشأن البرنامج النووي، ومنع التصعيد في المنطقة.

ووفق "رفائيل، فإن المنظومة التي أُطلق عليها مسمى Sky Sonic، هي الأولى من نوعها في العالم، التي بمقدورها اعتراض صواريخ من هذا النوع.

وذكرت الشركة في بيان أصدرته الأربعاء، أنه "سيتمّ الكشف عن المنظومة لأول مرة، الأسبوع المقبل، في جناح الشركة في معرض باريس الجويّ".

وقال رئيس "رفائيل، ووزير الطاقة الأسبق، يوفال شتاينتس، إنهم "يتابعون التطورات والتهديدات في الساحة العالمية... ويطورون ويطورون أنظمة الدفاع الأكثر تقدمًا".

وذكر أن Sky Sonic، "تطوير مبتكر من نوعه، إزاء تهديد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وقالت "رفائيل" إن "التحديات في الاستجابة الدفاعية لتهديد تفوق سرعة الصوت، كثيرة، ومعقدة، وتشمل... تحديات الكشف، والتتبُّع؛ والتي تتطلّب نظامًا من أجهزة الاستشعار المتزامنة، لاكتشاف التهديد، وتتبُّع موقعه".

وأشارت إلى أن "خطر الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، قد تطور في السنوات الأخيرة".

وأوضحت الشركة أنها ستعرض خلال معرض باريس الجويّ، "مجموعة متنوعة من الأنظمة والوسائل المتقدمة".

صاروخ "فتاح" (Getty Images)

ويقام المعرض، بعد توقف دام 4 سنوات، بسبب جائحة فيروس كورونا.