الاحتلال يدعي إطلاق قذيفة صاروخية من منطقة جنين باتجاه مواقع إسرائيلية

قالت "كتيبة العياش" في بيان مقتضب: "في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وردا على جرائم هذا العدو بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا، تمكن مجاهدونا من قصف مغتصبة رام أون في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1".

أعلنت مجموعة عسكرية تطلق على نفسها اسم "كتيبة العياش" في جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الخميس، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة "رام أون"، الواقعة في "غلاف جنين"، بقذيفة صاروخية من طراز "قسام 1".

وقالت "كتيبة العياش" في بيان مقتضب: "في إطار معركة الإعداد والتطوير المستمر، وردا على جرائم هذا العدو بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا، تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة رام أون في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام 1".

وأضاف البيان: "نخبر هذا العدو أن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه، ودمائنا رخيصة في سبيله، وإرث العياش قادم".

وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش، بأن "الجيش الإسرائيلي يتحقق بشأن تقارير إطلاق صاروخ جديد من جنين".

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تفحص إطلاق صاروخ من جنين تجاه المستوطنات الإسرائيلية، دون الكشف عن المزيد من المعلومات.

وبعد إعلان "كتيبة العياش" مسؤوليتها عن قذيفة صاروخية، قال المجلس الإقليمي "جلبوع" إنه لم يعثر خلال عمليات المسح والتفتيش على بقايا أي صواريخ، ولا زال الجيش الإسرائيلي يبحث في مناطق أخرى قريبة، حسب ما ورد في بيان المجلس.

تجدر الإشارة إلى أنه في 26 حزيران/يونيو الماضي، كشف جيش الاحتلال النقاب عن سقوط قذيفة صاروخية داخل مناطق الخط الأخضر، دون حدوث إصابات. منوهًا إلى أنها أطلقت من منطقة جنين، وانفجرت داخل الأراضي الفلسطينية دون تشكيلها أي خطر على المستوطنات.