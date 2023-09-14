نتنياهو أدلى بشهادة أمام لجنة التحقيق في قضية الغواصات

نتنياهو وريفلين ويعالون لدى استقبال إحدى الغواصات في قاعدة سلاح البحرية في حيفا، عام 2016 (Getty Images)

نشرت لجنة التحقيق الرسمية في قضية الغواصات اليوم، الخميس، قائمة بأسماء الشهود الذين استدعتهم اللجنة، وبينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أدلى بشهادة أمامها.

كذلك استدعت اللجنة رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، ووزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين. وأفادت اللجنة بأنها تلقت آلاف الوثائق ذات العلاقة إضافة إلى شهادات المسؤولين.

كذلك استمعت اللجنة إلى شهادات مسؤولين كثيرين آخرين، بينهم قائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، يعقوب عَميدرور، وخلفه يعقوب نيغل، ومبعوث نتنياهو الخاص، يتسحاق مولخو.

ونشرت اللجنة قائمة بأسماء مسؤولين جرت مقابلات معهم خلال تحقيقها في القضية، وبينهم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين. واستمعت اللجنة إلى شهادات ضباط في الجيش الإسرائيلي.

ويرأس لجنة التحقيق قاضي المحكمة العليا المتقاعد، آشير غرونيس، وفي عضويتها كل من قاضي المحكمة العليا السابق، تسفي زيلبرتال؛ محافظة بنك إسرائيل السابقة، كرنيت فلوغ؛ قائد سلاح البحرية الأسبق، أبراهام بن شوشان؛ والمسؤول السابق في سلاح الجو، يعقوب بورتمان.

وحققت اللجنة بخصوص قضية الغواصات في عدة أمور، بينها محاولة تم لجمها لنقل المسؤولية عن صيانة الغواصات من سلاح البحرية الإسرائيلي إلى حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، المُصنع للغواصات؛ وفي أي ظروف وافق نتنياهو، كرئيس حكومة حينها، على بيع ألمانيا غواصات متطورة إلى مصر. كما تحقق اللجنة بأداء المستوى المهني بما يتعلق بقضية الغواصات وليس بأداء المستوى السياسي فقط.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة نفتالي بينيت، على تشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء ثلاث غواصات جديدة وأربع زوارق عسكرية لحراسة منصات الغاز في البحر، وسفينتين مضادتين للغواصات، جميعها من صنع "تيسنكروب"، في السنوات 2009 – 2016، التي تولى نتنياهو رئاسة الحكومة خلال.