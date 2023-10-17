شركة "ميتا" تستجيب لـ90% من طلبات إسرائيل لإزالة محتوى وقبول 85% من الطلبات الموجَّهة لتيك توك

تم تقديم "نحو 2150 طلبًا إلى فيسبوك؛ ونحو 1240 طلبًا إلى تيك توك ونحو 680 طلبًا إلى تويتر، ونحو 245 طلبًا إلى إنستغرام، ونحو 143 طلبًا إلى تليغرام"، لإزالة محتوى وحذف حسابات.

استجابت شركة "ميتا" لـ90% من طلبات إسرائيل لإزالة محتوى وحسابات عبر مواقع التواصُل الاجتماعيّ، فيما تمّت الموافقة على 85% من الطلبات الموجّهة لـ"تيك توك".

وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، أن قسم السايبر التابع لها، قد "بدأ باتخاذ إجراءات لإزالة المحتوى والحسابات والصفحات والمستخدمين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، الذين ينشرون محتوى يحرّض على العنف والإرهاب المرتبط بالحرب".

وأضافت: "منظمة حماس الإرهابية، التي تنشر كلمات مديح للأعمال الإرهابية، وتعرض صورا مهينة للقتلى والجرحى والمختطَفين من المنطقة المحيطة بغزة ("غلاف غزة")". كما لفتت إلى أنه "يتم تنفيذ هذا النشاط بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة في الجيش، والشاباك، وجهاز السايبر الوطني، وزارة الأمن القومي، والشرطة الإسرائيلية".

وذكرت أنها رصدت "في إطار هذا النشاط... ما يزيد عن 5200 محتوى ومنشور يتضمن محتويات إرهابية محظورة، قام برفعها أنصار منظمة حماس الإرهابية".

وأشارت إلى أنها "تقدمت بنحو 4450 طلبًا لإزالة المحتويات، وذلك بحسب التقسيم التالي: تم تقديم نحو 2150 طلبًا إلى فيسبوك؛ ونحو 1240 طلبًا إلى تيك توك ونحو 680 طلبًا إلى تويتر، ونحو 245 طلبًا إلى إنستغرام، ونحو 143 طلبًا إلى تليغرام". كما ذكرت أنه "تم تقديم طلب واحد إلى موقع يوتيوب".

وأوضحت أنه "تم قبول نحو 90% من جميع الطلبات الخاصة بمنصات شركة ميتا (Facebook Instagram)، وتمت إزالة المحتوى".

وأضافت أنه "تم قبول نحو 85% من الطلبات (الموجّهة) تيك توك، وتمت إزالة المحتوى".

أما بالنسبة لـ"تويتر"، "فيجري الآن بذل جهد لتعزيز التواصل مع الشركة" من أجل زيادة استجابتها للطلبات"، وفق البيان.

كما لفت البيان إلى أنه "قسم السايبر قد تقدم بطلب لإزالة الوسوم ( الهاشتافات عبر شبكات التواصل الاجتماعي) التي تم إنشاؤها عند اندلاع الحرب، والمرتبطة بالمنظمة الإرهابية حماس. ومن بين أمور أخرى، تمت إزالة الوسوم التي كانت مرفقة بعشرات مقاطع الفيديو المؤيدة لحماس، وشاهدها مئات الملايين من المستخدمين".

كما "تم تقديم طلب إلى شبكة تيك توك، لإزالة العديد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على أغان تمدح حركة حماس، وتشيد بالهجوم الإرهابي الواسع النطاق الذي تم تنفيذه يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر".