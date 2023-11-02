هليفي: "نستخدم نصف قوة الطيران بغزة وجهوزية عالية مقابل حزب الله"

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: "سننظر متى سنسمح بوصول الوقود لمستشفيات غزة تحت رقابتنا، ونحافظ على جهوزية عالية في جميع الجبهات، وجنود الجيش الإسرائيلي يعمقون الدخول في مدينة غزة في الأيام الأخيرة"

قصف إسرائيلي في شمال قطاع غزة، اليوم (Getty Images)

وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تهديدا إلى حزب الله عشية خطاب مرتقب لأمينه العام، حسن نصر الله، غدا. وقال هليفي "إننا نحافظ على جهوزية عالية في جميع الجبهات، ونعمل عند الحدود الشمالية وملتزمون طوال الوقت بأن نكون مستعدين لاتساع السيناريوهات في جبهات أخرى".

وتابع هليفي أن "سلاح الجو يعمل في قطاع غزة بقوة بالغة، لكن يحظر الخطأ، فنحن نستخدم في قطاع غزة أقل من نصف قوة سلاح الجو".

وأضاف أن "معظم القوة متوفرة وجاهزة مع قنابل على الأجنحة والعناصر المستعدة للانطلاق في أي وقت وشن هجمات في جبهات أخرى أيضا، عندما يتطلب الوضع ذلك".

وبحسب هليفي، فإنه "سننظر متى سنسمح بوصول الوقود لمستشفيات غزة تحت رقابتنا". وادعى أنه "تقدمنا مرحلة كبيرة أخرى والقوات تتواجد حاليا في صلب عملية عسكرية برية في شمال قطاع غزة. وجنود الجيش الإسرائيلي تعمل في الأيام الأخيرة في مدينة غزة، وتطوقها من عدة اتجاهات، ويعمقون الدخول ونحن نعمق الإنجاز أيضا. والقوات تحارب في منطقة مبنية ومكتظة ومعقدة".

وأضاف أن "معلومات استخباراتية دقيقة ترافق القوات البرية، بإطلاق النيران من الجو والبحر. ويخوض الجنود معارك وجها إلى وجه مع عدو قاس. ولهذه الحرب ثمن مؤلم وقاس. وهذا جزء لا يتجزأ من ضمان أمننا هنا".

واعتبر هليفي "أننا نحارب من أجل حقنا وحق الأجيال القادمة بالعيش هنا بأمان وازدهار في وطننا".