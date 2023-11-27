إقالة ضابطين بالجيش الإسرائيلي لتراجعهما في معركة أمام المقاومة في غزة

قرر الجيش الإسرائيلي إقالة ضابطين بعد انحساب سرية يقودانها معركة مع فصائل المقاومة في أوج المناورة البرية شمال قطاع غزة، كونها لم تحظ بالدعم العسكري والغطاء الناري عندما تعرضت لكمين نصبه عشرات المقاومين.

قرر الجيش الإسرائيلي إقالة ضابطين، أحدهما برتبة قائد سرية والآخر نائبه، على خلفية انسحاب السرية من إحدى المعارك العنيفة التي اندلعت مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي حاولت التصدي للتوغل البري الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، إثر عدم حصول هذه السرية على دعم عسكري وغطاء ناري خلال المواجهات.

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جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين، وذكرت أن هذه الحادثة "الاستثنائية" تسببت بأزمة حادة بين مقاتلي السرية وقائد الكتيبة التي تتبع لها، ما دفع نحو نصف المقاتلين إلى عدم العودة للوحدة بسبب قرار اللواء، الذي اعتبروه منحازا لقائد الكتيبة على حساب قائد السرية.

وأفادت الصحيفة بأن جنود السرية قالوا إنهم لم يتلقوا الدعم والغطاء الجوي، عندما وقعوا في كمين لمقاتلي القسام، وحيال ذلك انسحبت السرية العسكرية للخلف أمام عشرات المسلحين الذين نصبوا كمينا لقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة، فيما ادعى قائد الكتيبة أنه قدم غطاء جوي مسبق للسرية.

وأشار ضباط في الجيش الإسرائيلي إلى عدم جاهزية السرية عندما أولكت لها هذه المهمة، ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن ضباط قولهم إن "السرية أرسلت للمهمة بشكل سيئ وذلك بعد أن كانت في نشاط عسكري متواصل في ‘غلاف غزة‘ دون راحة".

وأفادت الصحيفة بأن هذه الواقعة تسببت بـ"أجواء صعبة داخل الكتيبة، الأمر الذي دفع المسؤولين في الجيش إلى إخراجها من قطاع غزة، وإرسالها لموقع تجميع وتركيز القوات العسكرية قرب عسقلان، كما تقرر تغيير الضابطين المسؤولين عن السرية خلال العمليات البرية في إطار الحرب على غزة.

تجدر الإشارة إلى أن الكتيبة تعرضت لأحداث خطيرة أخرى في الشهر الماضي، شملت إصابة ضباط آخرين ومقتل ضابط آخر في المعارك البرية، بالإضافة إلى إصابة قائد الكتيبة الضالع في حادثة انسحاب السرية.

وفي الأيام الأخيرة، ذكرت الصحيفة أنه تم الدفع بجنود من وحدات أخرى لملء الفجوة التي تشكلت في الكتيبة، وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "قد نشأت أزمة ثقة، ولكن تم التعامل معها بشكل صحيح واستخلاص العبر على جميع المستويات. كانت قدرة الكتيبة على التأثير في سير المعارك منخفضة".