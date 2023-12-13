مقتل 7 جنود إسرائيليين وقائد كتيبة في لواء "غولاني" بكمين واشتباكات شمالي غزة

القوة العسكرية وقعت في كمين لمقاتلين من حماس، حيث تعرضت القوة إلى إطلاق نار ومن ثم تفجير عدة ألغام بها.

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود بينهم قائد كتيبة 13 من لواء "غولاني" في كمين لمقاتلي حماس في حي الشجاعية، إضافة إلى مقتل جندي آخر وإصابة 4 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك شمالي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 442 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان - ريشت بيت"، بأن قوة قتالية تابعة للواء "غولاني"، خرجت، أمس الثلاثاء، لتفتيش المباني في منطقة القصبة في حي الشجاعية الذي يعتبر منطقة كثيفة بالسكان.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن القوة العسكرية وقعت في كمين لمقاتلين من حماس، حيث تعرضت القوة إلى إطلاق نار ومن ثم تفجير عدة ألغام بها.

ورد الجنود بإطلاق النار، وأثناء محاولة سيطرة القوة العسكرية على المواقع انقسمت القوة إلى قسمين، وخلال عملية الإنقاذ وصلت قوة أخرى التي دخلت المبنى من أجل إخلاء القتلى والمصابين، فتح عناصر القسام النار نحو قوة الإخلاء فوقعوا بين قتيل وجريح، بحسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

ويقوم الجيش الإسرائيلي بفحص ما إذا كانت فتحة نفق بالمكان أيضا، وبعد الحادث جرى استدعاء المساعدة الجوية لإنقاذ وإخلاء القتلى والجرحى.

إضافة إلى الاشتباك في حي الشجاعية الذي قتل فيه 7 جنود وضابط من لواء "غولاني"، أصيب 4 جنود بمعارك متفرقة شمالي القطاع.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بإصابة جندي من الكتيبة 51 بجروح خطيرة، كما أصيب جندي من الكتيبة 614، وكذلك إصابة جندي توثيق العمليات العسكرية في طاقم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، فيما أصيب جندي من الكتيبة 605 في سلاح الهندسة القتالية خلال معركة شمال القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل 113 عسكريا إسرائيليا، بحسب اعتراف المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي.