تبادل أسرى: إسرائيل تشترط أن يكون جميع المحتجزين الذين يفرج عنهم أحياء

شروط إسرائيل لصفقة تبادل أسرى بالإفراج عن النساء اللاتي ما زلن على قيد الحياة، مرضى مزمنين، مصابين بإطلاق نار، أشخاص في وضع نفسي مترد، أطفال، جرحى ورجال مسنين، لكن لا تقدم ملموس حتى الآن في المحادثات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن محادثات مكثفة حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس جارية، في أعقاب اللقاء في وارسو، أول من أمس، الذي جمع بين رئيس الوزراء القطري ورئيسي الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، لكن لم يحدث تقدما في هذا السياق حتى الآن.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن إسرائيل وضعت شروطا لصفقة تبادل أسرى مقبلة تستعيد من خلالها مواطنيها المحتجزين في قطاع غزة. والشرط المركزي هو أن جميع المحتجزين الذين ستفرج حماس عنهم هم من الذين على قيد الحياة فقط.

وتطالب إسرائيل ضمن شروطها بالإفراج عن النساء اللاتي ما زلن على قيد الحياة، مرضى مزمنين، مصابين بإطلاق نار، أشخاص في وضع نفسي مترد، أطفال، جرحى ورجال مسنين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ضالعين في المفاوضات حول صفقة تبادل قولهم إن "الجانب الإسرائيلي يصر على إحداث تقدم في المفاوضات، مع الإدراك أن إسرائيل ستطالب بدفع أثمان باهظة".

كذلك أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن حدوث تقدم في المفاوضات "يبدو هذه المرة أنه صعب التحقيق أكثر قياسا بالصفقة التي تم التوصل إليها في نهاية الشهر الماضي".

وادعت الصحيفة أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، "سواء لا يزال (داخل أنفاق) تحت الأرض في خانيونس أو أنه فرّ، يواجه صعوبة في إجراء اتصالات مع العالم الخارجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن قيادة حماس في الخارج موحدة في موقفها، بأن صفقة تبادل ستتحقق فقط في حال أوقفت إسرائيل حربها على القطاع وتسحب قواتها منه، وبعد ذلك سيكون بالإمكان البحث في صفقة تبادل، تطالب حماس بأن تشمل عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام المرتفعة.

ورجحت الصحيفة أن "هذا يبدو كموقف يصعب جعل حماس تتخلى عنه. لكن إسرائيل أيضا تنثر بين حين وآخر كلمات جوفاء حول تأييد لتحرير جميع المخطوفين".

وأضافت أن حماس ترصد نقطة ضعف في الجمهور الإسرائيلي، الذي يسوده قلق وتخوف على مصير المحتجزين، وفيما يعلن كل بضعة أيام عن موت محتجزين.

وتصف إسرائيل الأشرطة المصورة لمحتجزين في غزة بأنها "حرب نفسية"، لكنها تعزز القلق في عائلات المحتجزين حيال وضعهم الصحي.

وأفاد مصدر فلسطيني مطلع بأن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، الذي وصل إلى القاهرة، اليوم، سيلتقي مع مسؤولين مصريين أبرزهم مدير المخابرات العامة، عباس كامل. وأوضح المصدر، أن اللقاءات ستناقش "وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء الحصار على قطاع غزة".

وأشار المصدر إلى أن هذه النقاشات ربما تكون تمهيدا لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وقطرية، لكنه أكد أن حماس ما زالت متمسكة بموقفها المرتبط بوقف الحرب على غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة قبل الدخول في مفاوضات تبادل الأسرى.