غالانت: "ملتزمون بتغيير الوضع الأمني عند الحدود اللبنانية والجهود الدبلوماسية تنفد"

غالانت يقول خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، عاموس هوخشتاين، إن "إسرائيل تفضل حلّ المواجهة العسكرية مع حزب الله بطرق سياسية، لكن النافذة الزمنية لإمكانية كهذه قصيرة"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه في تل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، عاموس هوخشتاين، اليوم الخميس، إن "النافذة الزمنية لحل سياسي مع حزب قصيرة، دولة إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني عند الحدود".

وأضاف غالانت أن "إسرائيل تفضل حلّ المواجهة العسكرية مع حزب الله بطرق سياسية، لكن النافذة الزمنية لإمكانية كهذه قصيرة".

وتأتي أقوال غالانت في ظل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله، منذ بداية الحرب على غزة، وفي أعقاب التصعيد الإسرائيلي باغتيال القيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية في بيروت، أول من أمس.

وتابع أنه يقدر دعم الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس جو بايدن، وشكر هوخشتاين على "التزامهما بأمن إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، حسب بيان صادر عن مكتب غالانت.

وحضر اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، كل من رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، وسفير إسرائيل في واشنطن، مايك هرتسوغ، وقائد الدائرة الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، بيني غال، ومسؤولون آخرون في جهاز الأمن الإسرائيلي.