استشهاد 8 شبان: الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مخيم طولكرم

بحسب بيان الاحتلال، جرى خلال العملية العسكرية، التي استمرت 45 ساعة، التحقيق مع مئات المواطنين الفلسطينيين بادعاء أنهم "مشتبهون"، واعتقل الاحتلال أكثر من 37 منهم بزعم أنهم "مطلوبون"

تشييع جثمان شهيد في طولكرم، اليوم (Getty Images)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الجمعة، عن انتهاء عمليته العسكرية في مخيم طولكرم، التي استمرت 45 ساعة، تم خلالها اقتحام حوالي 1000 مبنى، وادعى أنه عثر على أكثر من 400 عبوة ناسفة، بحسب بيان.

واستشهد في هذه العملية العسكرية للاحتلال 8 شبان، هم: أحمد طارق فرج (18 عاما)، وليد إبراهيم غانم (17 عاما)، أحمد موسى بدو (17 عاما)، أحمد معين مهداوي (35 عاما)، عبد الرحمن عصام عثمان (23 عاما)، محمد مطيع سليط (22 عاما)، أشرف أحمد ياسين (22 عاما) ومحمد فيصل دواس (27 عاما).

وحسب بيان جيش الاحتلال، فإنه شاركت في العملية العسكرية قوات احتياط، حرس حدود والشاباك، وادعى أن آليات هندسية "كشفت عن عشرات العبوات الناسفة التي وُضعت تحت شوارع من أجل استهداف جنود".

سيارة إسعاف في مخيم طولكرم، اليوم، دمرتها قوات الاحتلال (Getty Images)

وأضاف البيان أنه جرى التحقيق مع مئات المواطنين الفلسطينيين بادعاء أنهم "مشتبهون"، واعتقل الاحتلال أكثر من 37 منهم بزعم أنهم "مطلوبون، وقسم منهم قياديون في مجموعة إرهابية في طولكرم"، وأنه "عُثر بحوزتهم على أربع قطع سلاح وعيارات نارية".

وتابع بيان الاحتلال أن قواته "عثرت ودمروا أكثر من 400 عبوة ناسفة، ودمرت 27 قطعة سلاح وعتاد عسكري كثير، ودمرت خمسة مختبرات لصنع عبوات ناسفة وأربعة مواقع مراقبة".

وأطلقت طائرات مسيرة النار على المخيم، ما أدى استشهاد 4 شبان، "الذين أطلقوا النار وألقوا عبوات ناسفة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي"، حسب البيان. وأطلقت قوات الاحتلال النار الذي أدى إلى استشهاد "عدد" من سكان المخيم.

وأقر البيان بأنه خلال العملية العسكرية في مخيم طولكرم أصيب أحد جنود الاحتلال بجروح خطيرة خلال اشتباكات مسلحة.