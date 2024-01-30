تقرير: رئيس الشاباك بحث مع رئيس المخابرات المصرية ملف محور فيلادلفيا

اجتماع مصري إسرائيلي بمشاركة رئيس الشاباك ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في محاولة لتهدئة حدة التوترات في العلاقات الثنائية على خلفية المساعي الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في منطقة محور فيلادلفيا، الأمر الذي تعتبره القاهرة انتهاكًا للأمن القومي المصري.

زار رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، القاهرة، الإثنين، وأجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، "على خلفية التوترات بين الجانبين حول إمكانية تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية تستهدف المنطقة الحدودية بين غزة ومصر (محور فيلادلفيا - صلاح الدين)".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم، الثلاثاء، عن مسؤولَين إسرائيليَين، أكدا أن "بار سافر إلى القاهرة لمناقشة قضايا غير متعلقة بمفاوضات إطلاق سراح لرهائن (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، وإنما قضايا تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة والعلاقات المصرية الإسرائيلية".

وذكر التقرير أن زيارة بار تأتي على وقع التوتر اللافت في العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تؤكد عزم تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة الحدودية المصرية مع قطاع غزة، حيث يتواجد أكثر من مليون نازح فلسطيني، والسيطرة على محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر بشدة.

وأوضح المسؤولان أن اجتماع بار وكامل يأتي غداة مشاركتهما في مباحثات عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، بمشاركة الجانبين الأميركي والقطري، في محاولة للدفع بالمفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق يقضي بوقف مؤقت القتال في غزة، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في القطاع المحاصر.

وأوضحا أن المباحثات التي عقدها رئيس الشاباك مع رئيس المخابرات المصرية، تركزت حول "الوضع على محور فيلادلفيا، خصوصا على الجانب الفلسطيني من الحدود بين قطاع غزة ومصر، وكيف يمكن لتل أبيب والقاهرة التعاون لمنع هريب الأسلحة إلى غزة مما يسمح لحماس بإعادة التسلح"، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى "مخاوف مصرية" من أن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح ومحور فيلادلفيا، "قد تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء"، وذكر أن القاهرة أوضحت لتل أبيب، في رسائل علنية ومحادثات مغلقة، أن هذا السيناريو يشكل "انتهاكًا للأمن القومي المصري"، وسيؤدي إلى "صدع خطير" في العلاقات الثنائية.

كما ناقش الجانبان "الخطط المحتملة والأفكار المصرية حول ‘اليوم التالي‘ للحرب (الإسرائيلية على غزة)"، وفق ما نقل الموقع عن المسؤولَين الإسرائيليَين. وكان موقع "واللا"قد ذكر، الإثنين، أن اجتماعا "سريا" عقد في السعودية، لتنسيق "خطط" ما بعد الحرب على غزة، وسبل إشراك "سلطة فلسطينية متجددة" في حكم القطاع.

وذكر "أكسيوس" أن رئيس المخابرات المصرية، كامل، ونظرائه السعودي، مساعد بن محمد العيبان، والأردني، أحمد حسني، والفلسطيني، ماجد فرج، ناقشوا في الاجتماع الذي عقد في العاصمة السعودية، الرياض، قبل 10 أيام، "كيفية إشراك السلطة الفلسطينية في حكم غزة بعد الحرب" الإسرائيلية على القطاع.