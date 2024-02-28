الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو بناء 3600 وحدة استيطانية شرق بيت لحم

مستوطنة جديدة في إطار مخطط لشرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يشمل بناء 3600 وحدة استيطانية بالمرحلة الأولى و10 آلاف بالمرحلة الثانية، شرق بيت لحم.

تدفع الحكومة الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تشمل أكثر من 13 ألف و600 وحدة استيطانية جديدة يتم بناؤهما على مرحلتين، بموجب القرار الذي صدر عن حكومة بنيامين نتنياهو في شباط/ فبراير 2023، بشرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

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ووقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، على أمر يحدد نطاق الولاية القضائية لمستوطنة جديدة شمال بلدة العبيدية، شرق بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بحسب ما أفادت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، في بيان صدر عنها اليوم، الأربعاء.

وأشارت إلى أن "المستوطنة ستضم بالمرحلة الأولى 3600 وحدة استيطانية على أرض مساحتها 417 دونما شرق بيت لحم، على أن يتم إقامة 10 آلاف وحدة استيطانية في مرحلة لاحقة". وأوضحت أن ذلك يأتي "تنفيذًا لقرار الحكومة في شباط/ فبراير 2023، بشرعنة 9 بؤر استيطانية، بما في ذلك البؤرة الاستيطانية ‘متسبي يهودا‘".

وأوضحت الحركة أن "الأمر يتضمن حوالي 417 دونما لإقامة مستوطنة جديدة، على أن تقضي المرحلة الأولى من الخطة الاستيطانية ببناء 3600 وحدة سكنية على مساحة 417 دونما لجمهور القومية الدينية". وفي المرحلة الثانية "من المقرر أن تتوسع المستوطنة إلى 2000 دونم إضافية و10 آلاف وحدة سكنية أخرى للسكان اليهود الحريديين".

وأشارت إلى أن "وزارة الإسكان الإسرائيلية تعاقدت مؤخرا مع مخططين ومهندسين معماريين، لإعداد مخططات للمستوطنة الجديدة". وعن مخاطر هذه الخطوة، قالت "السلام الآن" إن "الخطة تشكل ضربة قوية لمصالح إسرائيل الأمنية وللفلسطينيين، وخاصة لفرص التوصل إلى اتفاق الدولتين".

وتابعت "بدلا من التخطيط لمستقبل السلام والأمن لإسرائيل، تخطط الحكومة لإدامة الصراع، وتعميق الاحتلال، وللأسف، مواصلة إراقة الدماء". وبحسب معطيات "السلام الآن"، فإن نحو 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".