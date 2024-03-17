مشروع قرار أميركي بمجلس الأمن لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل بغزة

تقديرات إسرائيلي تتوقع مسعى أميركيا للتصويت سريعا على مشروع القرار، تحسبا من مشروع قرار مواز "ويكون طابعه سلبي بالنسبة لإسرائيل"، وأن روسيا ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي

رفح يوم الخميس الماضي (أ.ب.)

تلقى مسؤولون إسرائيليون، ليلة السبت – الأحد الفائتة، معلومات حول مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، يرمي إلى دفع "وقف إطلاق نار فوري ومتواصل" في الحرب على غزة، حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم، الأحد.

وأجرت الإدارة الأميركية عدة تعديلات على مسودة مشروع القرار وصولا إلى صيغته النهائية التي ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وهي مختلفة جدا عن المسودة، وفقا للصحيفة.

ويتعلق أحد التعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي بتشدد حيال اجتياح إسرائيلي لرفح، ومطالبة ببدء تطبيق وقف إطلاق نار بصورة فورية، وذلك خلافا للمسودة السابقة التي تطرقت إلى مخاطر الاجتياح على السكان المدنيين في الظروف الحالية فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصيغة النهائية لمشروع القرار الأميركي لا تتحدث أبدا عن "ظروف كهذه أو تلك التي تسمح بمناورة برية"، وإنما عن "قلق عميق من مجرد إمكانية شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، وتشدد أيضا على أن مناورة للجيش الإسرائيلي في منطقة رفح ستشكل خطرا حقيقيا من خلال انتهاك القانون الإنساني الدولي".

وأضافت الصحيفة أن الصيغة النهائية لمشروع القرار لا تذكر مجهودا دبلوماسيا لبدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق نار فوري، وإنما يؤيد الأميركيون من خلالها مجهودا دبلوماسيا لوقف إطلاق نار فوري ومتواصل، كجزء من صفقة تبادل أسرى.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الولايات المتحدة ستسعى إلى إجراء تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في بداية الأسبوع الحالي، وذلك تحسبا من مشروع قرار مواز "ويكون طابعه سلبي بالنسبة لإسرائيل" وسيتم دفع التصويت عليه خلال فترة قصيرة.

كذلك تشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه يتوقع أن تستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع القرار الأميركي.