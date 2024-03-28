رئيس الموساد لـ"كابينيت الحرب": فرصة لصفقة رهائن... نتنياهو: لا تجيدون التفاوُض

في حين ذكر آيزنكوت أن "الظروف مهيأة لعودة المختطَفين، وحان الوقت للقيام بذلك"، كرّر نتنياهو القول إن "الضغط العسكريّ وحده هو الذي سيتيح عودة المختطفين"، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن "نتنياهو يحمل هذا الشعار منذ أشهر".

أكّد رئيس الموساد، دافيد برنياع، لـ"كابينيت الحرب" الإسرائيليّ، خلال اجتماعه الذي عُقد الأربعاء، أن هناك فرصة للتوصّل إلى صفقة تبادُل أسرى مع حركة حماس، مشيرا إلى أن ذلك يتطلّب مرونة في الموقف الإسرائيليّ إزاء طلب حماس، في ما يتعلق بإتاحة عودة سكان غزة إلى شمال القطاع.

جاء ذلك بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، مساء الخميس، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد عارض ذلك بشكل قاطع، فيما اتّخذ كلّ من عضوي الكابينيت، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، موقفا مؤيّدا لبرنياع.

ووفق القناة الإسرائيلية 12، فقد أبلغ رئيس الموساد، أعضاء الكابييت، أنه رغم ردّ حماس، فإن هناك إمكانية للتقدّم في المفاوضات الرامية للتوصل لصفقة تبادل أسرى، مؤكدا أن ثمن ذلك هو المرونة بإعادة السكان إلى شمال غزة. وأوضح برنياع أنه من الضروريّ، والممكن التفكير في ما وصفه التقرير بـ"حلّ مبتكَر".

وأشار برنياع إلى أن "هذا الجهد يستحق فرصة إخراج 40 رهينة أحياء"، محتجزين في غزة، فيما حظي رأيه بدعم من قبل غانتس وآيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.

ووفق التقرير، فإنّ وزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، قد قالا إن هذا ليس وقت المرونة؛ إذ "يجب أن التقدُّم إلى رفح، ولكن بدون الإعلان عن ذلك علانية، للسماح بجهد أميركيّ آخر، لتعزيز المفاوضات، وإعطاء فرصة للتوصّل إلى اتفاق".

بينما اتّخذ رئيس الحكومة موقفا متشدّدا للغاية، ورفض القبول بموقف برنياع، وأوعز بالاستعداد للدخول إلى رفح، وإعلان ذلك علانيّة. كما قال نتنياهو إن أعضاء "كابينيت الحرب" لا يعرفون كيفية إجراء مفاوضات صعبة.

وقد انتهى اجتماع الأربعاء، بدون قرارات. وكان من المقرّر أن يجتمع كابينيت الحرب الخميس، لبحث موضوع المفاوضات للإفراج عن الرهائن، غير أنه قد أُلغي قبل نحو نصف ساعة من بدئه، لسبب غير معلوم، فيما اجتمع في وقت متأخر من مساء الخميس، الكابينيت بتشكيلته الموسعة.

"الضغط العسكري لا يعيد الرهائن... إنهم يموتون هناك"

ووفق القناة الإسرائيلية 13، فإن فريق التفاوض سعى إلى توسيع نطاق التفويض الممنوح له بشكل أكبر، وبخاصة في ما يتعلق بمسألة عودة السكّان إلى شمال قطاع غزة، موضحة أن نتنياهو رفض الطلب.

وأضافت القناة أن آيزنكوت تحدّث بغضب، منتقدا سلوك الحكومة وقال: "نحن بحاجة إلى توسيع التفويض (الممنوح للوفد الإسرائيلي)، فالأمور لا تتحرّك".

وفي حين ذكر آيزنكوت أن "الظروف مهيأة لعودة المختطَفين، وحان الوقت للقيام بذلك"، كرّر نتنياهو القول إن "الضغط العسكريّ وحده هو الذي سيتيح عودة المختطفين".

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي وصفته برفيع المستوى القول إن "نتنياهو يحمل هذا الشعار منذ أشهر، وفي هذه الأثناء لا يأتي الضغط العسكريّ بالمختطفين، بل إنهم يموتون هناك".