مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 16 آخرين بقذيفة مضادة للدروع في خانيونس

بحسب تقارير إسرائيلية، فإنه "عند نحو الساعة 10:00 من صباح اليوم أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو منزل تواجد فيه جنودا من وحدة ’إيغوز’ قرب مستشفى ناصر في خانيونس".

أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي له من وحدة "إيغوز" بكتيبة الكوماندوز وإصابة 6 آخرين من الوحدة نفسها بجراح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء في بيان له، أن 10 جنود آخرين أصيبوا بجراح مختلفة في المعركة نفسها؛ فيما لم يورد تفاصيل إضافية حول كيفية إصابتهم.

وقال إن الجنود المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تقارير إسرائيلية، فإنه "عند نحو الساعة 10:00 من صباح اليوم أطلقت قذيفة مضادة للدروع نحو منزل تواجد فيه جنودا من وحدة ’إيغوز’ قرب مستشفى ناصر في خانيونس".

وأضافت أن الواقعة أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينهم 6 بحالة خطيرة و5 بحالة متوسطة بينما الآخرون وصفت حالتهم بالطفيفة.

ويستدل من التفاصيل، أن الجنود تواجدوا في طابق علوي بأحد المباني في حي الأمل بخانيونس، وفي أعقاب إطلاق القذيفة نحو الطابق العلوي انهارت جدران المبنى على الجنود.

ووصفت التقارير عمليات تخليص الجنود من المكان بـ"المعقدة والسريعة"، إذ استغرق نقل الجنود إلى المستشفى 55 دقيقة منذ وقوع الانفجار.

وفي الأثناء، قامت قوة من لواء "غفعاتي" وطائرات من سلاح جو بتأمين المنطقة، فيما أفيد بأن عددا من الجنود خضعوا لعمليات جراحية ميدانية.

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 598 قتيلا.