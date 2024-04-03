بايدن: إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عاملي الإغاثة بغزة

وقال بايدن في بيان شديد اللهجة إنه يشعر "بالغضب والحزن" لمقتل سبعة عمال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة.

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن، إسرائيل بشدة على الغارة الجوية التي شنّتها في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل سبعة عمّال إغاثة، مؤكدا أن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي" لحماية المتطوّعين الذين يمدون يد العون للفلسطينيين الذين "يتضورون جوعا".

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وقال بايدن في بيان شديد اللهجة إنه يشعر "بالغضب والحزن" لمقتل سبعة عمال إغاثة من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية، ومقرها الولايات المتحدة.

وأضاف أن توزيع المساعدات في القطاع صعب "لأن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة، الذين يحاولون تقديم المساعدة لمدنيين هم بأمسّ الحاجة إليها".

وشدّد الرئيس الأميركي على أنّ "حوادث مثل ذلك الذي وقع بالأمس لا ينبغي أن تقع. إسرائيل أيضاً لم تفعل ما يكفي لحماية المدنيين".

كما أكد أن التحقيق الذي وعدت إسرائيل بإجرائه لجلاء ملابسات الغارة "يجب أن يكون سريعا، ويجب أن يؤدي إلى المساءلة، ويجب أن تنشر نتائجه على الملأ".

ولفت الرئيس الأميركي إلى أن مقتل عمال الإغاثة السبعة لم يكن "حادثة معزولة"، علما بأن الأمم المتحدة تقول إن الحرب الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل حوالي 200 متطوع إنساني.

وقال بايدن في بيانه إن "هذا الصراع هو من بين أسوأ الصراعات في الذاكرة الحديثة من حيث عدد القتلى في صفوف عمال الإغاثة".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل للسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، والتوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار في إطار صفقة رهائن".