عدد سكان إسرائيل 9.9 مليون نسمة واليهود يشكلون 73.2%

عدد المواطنين العرب مليونان و89 ألف عربي، ونسبتهم 21.1%، بينهم أكثر من 400 ألف فلسطيني في القدس المحتلة وحوالي 20 ألف سوري في الجولان المحتل

ذكرت دائرة الإحصائيات المركزية الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن عدد سكان إسرائيل 9 ملايين و900 ألف نسمة عشية يوم استقلال إسرائيل الذي يصادف يوم الثلاثاء المقبل، بينهم 7 ملايين و247 ألف يهود ويشكلون 73.2%، ومليونان و89 ألف عربي (21.1%) بينهم أكثر من 400 ألف فلسطيني في القدس المحتلة وحوالي 20 ألف سوري في الجولان المحتل، و564 ألف مهاجر ليسوا مسجلين كيهود في سجل السكان (5.7%).

وازداد عدد السكان منذ "يوم الاستقلال" في العام الماضي بـ189 ألفا مسجلا بذلك زيادة بنسبة 1.9%، إذ وُلد قرابة 196 طفل، وهاجر إلى إسرائيل حوالي 37 ألفا، وتوفي نحو 60 ألف شخص.

ومنذ النكبة حتى اليوم هاجر إلى إسرائيل نحو 3.4 مليون شخص، وقرابة مليون و600 ألف هاجروا إلى إسرائيل منذ العام 1990، في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي.

ويتوقع حسب وتيرة التزايد السكاني أن يتجاوز عدد سكان إسرائيل 10 ملايين في "يوم الاستقلال" في العام المقبل، وأن يرتفع إلى 11 مليون و100 ألف في العام 2030، وإلى 13 مليون و200 ألف في العام 2040، وأن يصل عدد السكان إلى 15 مليون و200 ألف في العام 2048، أي بعد 100 عام على النكبة.

وحسب هذه المعطيات، فإن 45% من اليهود في العالم سكنوا في إسرائيل في نهاية العام 2022، وأن قرابة 80% من السكان وُلدوا في إسرائيل. وأعمار حوالي 28% من السكان دون سن 14 عاما، و12% فوق سن 65 عاما.