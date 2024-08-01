أوامر بإغلاق عشرات المصانع بشمال إسرائيل تتواجد فيها مواد خطيرة

أوامر الإغلاق أصدرها الجيش الإسرائيلي للمصانع التي توجد فيها مواد خطيرة وتبعد عن الحدود اللبنانية مسافة تصل حتى 40 كيلومتر، تحسبا من رد إيران وحزب الله على اغتيال هنية وشكر

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم، الخميس، أوامر إغلاق عشرات المصانع التي توجد فيها مواد خطيرة وتبعد عن الحدود اللبنانية مسافة تصل حتى 40 كيلومتر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أن أوامر الإغلاق صدرت تحسبا من رد إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، واغتيال القائد الكبير في حزب الله، فؤاد شكر، في بيروت.

يقدر الجيش الإسرائيلي أن إيران وحزب الله سينسقان هجوما ضد إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، واغتيال القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية في بيروت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي قدم تقديراته بهذا الخصوص إلى الحكومة، إلى جانب خطط عسكرية حول رد إسرائيل على رد إيران وحزب الله.

وأضافت الصحيفة أنه في إسرائيل يتعاملون مع احتمالات رد إيران وحزب الله على الاغتيالات بجدية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس، عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين قولهم إن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال هنية.

وذكر المسؤولون الإيرانيون أن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن القادة يدرسون شن هجوم بمسيرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا.

يلتقي مسؤولون إيرانيون كبار مع ممثلي حلفاء إيران الإقليميين من لبنان والعراق واليمن في طهران، اليوم، لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد اغتيال هنية وشكر، حسبما نقلت وكالة رويترز عنهم.