الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "مستعدون وجاهزون لمواجهة أي سيناريو وأي رد"

قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية: "أننا مصرّون على الاستمرار في القتال إلى حين نغيّر بشكل جوهري الوضع الأمني في الشمال ونتمكن من إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، من حيث الأمن والشعور بالأمن"

أضرار لحقت بمنزل في كريات شمونة بعدما أصابته قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان (Getty Images)

قال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي، رافي ميلو، خلال مداولات عقدها أمس، حول صورة الوضع الحالية وتقييم المخاطر ومواصلة الاستعدادات لمواجهة هجوم يتوقع أن تشنه إيران وحزب الله، إن إسرائيل "تستعد وجاهزة لمواجهة أي سيناريو وأي رد"، حسبما ذكر بين للجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد.

وأضاف البيان أن هذه المداولات تركزت على "تعزيز الجهوزية لسيناريوهات عملياتية مختلفة، وبشكل خاص الحوار مع الحيز المدني وإعداد السكان لمواجهة حالات طوارئ".

واعتبر ميلو "أننا مصرّون على الاستمرار في القتال إلى حين نغيّر بشكل جوهري الوضع الأمني في الشمال ونتمكن من إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم، من حيث الأمن والشعور بالأمن".

وأضاف أنه "في الأيام الأخيرة، عزز الجيش الإسرائيلي وكذلك قيادة الجبهة الداخلية بشكل كبير جهوزيته بتعاون وثيق مع السلطات المحلية وكذلك مع جميع وحدات الجيش الإسرائيلي. والجبهة الداخلية تعمل بدون قيود حتى الآن. وسنغيّر التعليمات بموجب تقييم الوضع".

وتابع ميلو أنه "نعمم ونشدد التعليمات طوال الوقت، من خلال منظومات والمواقع الإلكتروني لقيادة الجبهة الداخلية، وأكرر القول إن ثمة أهمية بالنسبة لقيادة الجبهة الداخلية أن يتم تنفيذ تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. فهذا ينقذ الحياة".