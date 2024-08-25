مفوض السجون الإسرائيلية ورئيس طاقم مكتب بن غفير زارا قاتل عائلة دوابشة

مفوض مصلحة السجون سعى إلى تخفيف ظروف سجن قاتل عائلة دوابشة، وحاخامات الصهيونية الدينية الذين يتبعهم بن غفير يطالبون بإطلاق سراح الإرهابي بزعم أنه "بريء"

زار مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية، يعقوب يعقوبي، قاتل عائلة دوابشة، الإرهابي عميرام بن أوليئيل، في زنزانته مرتين في الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية اليوم، الأحد.

ويعقوبي الذي عينه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في المنصب كان سكرتيرا أمنيا لبن غفير، وسعى إلى تخفيف ظروف سجن بن أوليئيل وإرهابيين يهود آخرين.

وأضافت المصادر الأمنية أن رئيس طاقم مكتب بن غفير، حنميئيل دورفمان، زار بن أوليئيل أيضا.

وتعتبر زيارة مفوض مصلحة السجون لسجين أمني أمرا غير مألوف، لكن الشاباك صادق على نقل بن أوليئيل إلى "القسم التوراتي" في السجن حيث ينضم إلى سجناء من اليهود المتدينين، هلال الأعياد اليهودية.

وبين التسهيلات الممنوحة لبن أوليئيل، السماح له بلقاء ومحادثات مع حاخامات متطرفين من تيار الصهيونية الدينية، بينهم دوف ليئور، وهو حاخام متطرف ويعتبر زعيم روحي لبن غفير.

وبدأ مكتب بن غفير وكذلك حزبه "عوتسما يهوديت" بتحسين شروط سجن بن أوليئيل في أعقاب تولي بن غفير منصبه الوزاري. وقاد يعقوبي حملة الحاخامات في قيادة الصهيونية الدينية، مقابل مصلحة السجون والشاباك، لتسهيل ظروف سجن بن أوليئيل، فيما طالب حاخامات الصهيونية الدينية بإطلاق سراحه بزعم أنه "بريء".