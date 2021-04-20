يشوعا يتحدث عن سيطرة نتنياهو على التغطية في "واللا"

واصل مدير عام موقع "واللا" الإلكتروني السابق، إيلان يشوعا، اليوم الثلاثاء، الإدلاء لشهاديته لليوم السابق في إطار الملف 4000 الذي يتهم فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمخالفات فساد خطيرة، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وفي مركز هذا الملف علاقات نتنياهو مع مالك "واللا" وشركة "بيزك" للاتصالات الهاتفية الأرضية، شاؤول ألوفيتش وزوجته إيريس، وتغطية إعلامية داعهمة لنتنياهو مقابل حصول ألوفيتش على منافع لشركتاه وتحقيق أرباح طائلة.

ويتوقع أن ينتهي تحقيق النيابة العامة مع يشوعا اليوم، وأن يبدأ التحقيق المضاد معه، من جانب محامي الدفاع، غدا. لكن يبدو أن محامي نتنياهو سيطلبون تأجيل التحقيق المضاد لعدة أسابيع بادعاء أن يشوعا أدلى بروايات جديدة خلال شهادته.

وقال يشوعا إن "أفيرام إلعاد، وهو رئيس تحرير واللا، ادعى أن (مستشار نتنياهو الإعلامي حينها والذي أصبح شاهد ملك في القضية، نير) حيفتس يقول للجميع إنه يحرر أي خبر في واللا".

وفي رده على سؤال المدعية يهوديت تيروش حول قول إيريس ألوفيتش إن "النهاية قريب"، قال يشوعا إن "المقصود هو أن الضغوط والتغطية الإعلامية المنحازة (لنتنياهو) ستنتهي. وهي شرحت أنه ’عندما تنهي مسألة معينة، سنوقف الضغوط عليك’".

وعندما سألت المدعية عن "المسألة المعينة"، أجاب يشوعا: "عندما يحصلون من رئيس الحكومة على منافع من مسؤولين حكوميين".

وتطرقت شهادة يشوعا إلى رفض نتنياهو تعيين صحافيين في "واللا"، ونقل عن إيريس ألوفيتش قولها إنه "فحصنا الأمر مع بيبي وقال لا". واضاف أن "شاؤول فهم من بيبي ألا نحضر صحافي لتولي منصب رئيس التحرير". وتابع أن "هؤلاء أشخاص حصلوا على ’بطاقة حمراء’ من رئيس الحكومة أو زوجته لأنهم كتبوا شيئا ما سلبيا أو أنه فُهم كسلبي".

وأظهرت المدعية العامة اقتباسا لإيريس ألوفيتش، تقول فيه إنه "سأبيع روحي للشيطان من أجل المجموعة، وأنا مستعدة للقيام بذلك". وأوضح يشوعا أنه "عندما قالت المجموعة قصدت بيزك".

وخلال شهادته أمس، أفاد يشوعا بأن التغطية الإعلامية المنحازة لنتنياهو في "واللا" جرت أيضا قبيل توقيع رئيس الحكومة ووزير الاتصالات على المصادقة على بيع موقع الإعلانات "يد 2"، والذي أصبح ضمن مجموعة "واللا".