السجن 10 سنوات لنائبة وزير الداخلية الإسرائيلي السابقة

أصدرت المحكمة المركزية في تل أبيب اليوم، الأربعاء، قرار بفرض عقوبة السجن لعشر سنوات على نائبة وزير الداخلية الإسرائيلي وعضو الكنيست السابقة، فاينا كيرشنباوم. كما فرضت المحكمة عليها غرامة بمبلغ 900 ألف شيكل.

كذلك قررت المحكمة فرض عقوبة السجن لثلاثين شهرا وغرامة بمبلغ 180 ألف شيكل على مدير عام وزارة الزراعة السابق، رامي كوهين.

وأدينت كيرشنباوم، في آذار/مارس الماضي، بسلسلة مخالفات تلقي رشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمة إلى جانب مخالفات لقانون الضريبة. وكيرشنباوم هي المتهمة المركزية في قضية أدين فيها 17 متهما آخر، بينهم مساعدها، داود غودوفسكي، الذي حُكم عليه بالسجن لست سنوات. ومعظم المتهمين في هذه القضية أدينوا وحكم عليهم بالسجن لفترات أقصر.

وقال القاضي يارون ليفي إن "كيرشنباون كانت مؤتمنة على أموال الائتلاف الحكومي، واستهدفت بشكل فادح بجمعيات ومصالح تجارية حصلت على رشوة منها. وأضرت بنفسها مقابل الطمع بالمال والمنصب، من خلال انحراف عن الطريق المستقيم وأخذت رشوة بشكل منهجي، ماكر ومتطور طوال ست سنوات ومن ثماني جهات ليست مرتبطة ببعضها".

وأضاف القاضي "أنها اعتادت على طلب مقابل مالي لاستخدامها الشخصي وحزبها ("يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان) ومقربين منها بمبلغ يصل لمليوني شيكل. واستغلت المتهمة قوتها السلطوية. وتولت مناصب رفيعة وعُينت من قبل رئيس الحزب (ليبرمان) مسؤولة عن أموال الائتلاف. ولا حاجة لإضافة كلمات حول القوة التي أودعت بين يديها، واستغلت هذه القوة من أجل تفضيل أمور مرفوضة ومصالحها الشخصية. وأدى هذا الأمر غلى أضرار بالغة – استخدام ميزانية عامة لاحتياجات سياسية".

وبدأ التحقيق في القضية، التي تعرف بالملف 242، في العام 2014، وجرى خلالها التحقيق مع أكثر من 100 مشتبه ومئات الشهود. وقدمت في إطار هذه القضية 19 لائحة اتهام، انتهت معظمها بصفقات ادعاء ومن دون فرض عقوبات بالسجن الفعلي.

وأعلن محامو كيرشنباوم وليفي أن موكليهما يعتزمان الاستئناف على العقوبة إلى المحكمة العليا، وطلبوا تأخير تنفيذ العقوبة من أجل السماح للمتهمين بصياغة الاستئناف. وأمر القاضي ليفي بتأجيل تنفيذ العقوبة، بحيث يدخل الاثنان إلى السجن في 5 أيلول/سبتمبر المقبل.