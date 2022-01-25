  2. إسرائيليات
  3. الفساد والجريمة

تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 10:38

تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"
نتنياهو في المحكمة يواجه تهم فساد سلطوي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تتراجع إسرائيل سنويا في مؤشر الفساد العالمي، وحصلت في المؤشر الأخير للعام 2021 الفائت على علامة 59 من 100، وباتت تقترب من العلامة 50، وهي خط أحمر توصف الدول التي تحصل عليها أو على علامة أدنى منها بأنها فاسدة.

وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها إسرائيل على علامة أدنى من 60 في مؤشر الفساد العالمي، وكانت قد حصلت على العلامة 60 في مؤشر العام 2020.

ونشرت جمعية "شفافية دولية إسرائيل" المؤشر السنوي، اليوم الثلاثاء، بعد نشر "منظمة الشفافية الدولي" المؤشر العالمي، منذ العام 1995. ويعتبر المؤشر الأداة الأكثر انتشارا في العالم لتقدير حجم الفساد في القطاع العام في 180 دولة، وتستخدم كوسيلة للحصول على صورة وضع دولة من أجراء علاقات تجارية معها.

وتراجعت مرتبة إسرائيل في مؤشر الفساد العالمي باطراد منذ العام 2016، عندما حصلت على علامة 64 وكانت في المرتبة 28. وفي مؤشر الفساد للعام 2017، حصلت على علامة 62 وتراجعت إلى المرتبة 32. ثم تراجعت إلى المرتبة 34 في العام 2018 بعد حصولها على علامة 61، وفي العامين 2019 و2020 حصلت على علامة 60 واحتلت المرتبة 35. وتراجعت العام الماضي إلى المرتبة 36 بعد حصولها على علامة 59.

وقياسا بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تحتل إسرائيل المرتبة 29 بين 37 دولة، وتراجعت العام الماضي أربع مرتبات مقارنة مع العام 2020. وتتواجد في الربع الأدنى في مؤشر الفساد في المنظمة دول بينها بولندا وإيطاليا وتركيا واليونان وهنغاريا.

ورغم أنه لم تحصل أي دولة على علامة 100 في مؤشر الفساد العالمي للعام الماضي، إلا أن الدنمارك ونيزيلاندا وفنلندا جاءت في المرتبة الأولى بحصولها على علامة 88. كما حصلت السويد والنرويج على علامة 85.

وحصلت الولايات المتحدة على علامة 67 المتدنية نسبيا في مؤشر الفساد العالمي في العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي. وحصلت فرنسا على علامة 71، وبريطانيا على علامة 78، وحافظت ألمانيا على علامة 80. وجاء جنوب السودان في المرتبة الأخيرة مع علامة 11، وحصلت سورية على علامة 13، وفنزويلا على علامة 14، وكل من اليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان على علامة 16. وكان معدل علامات مؤشر الفساد العالمي 43.

وقالت رئيسة جمعية "شفافية دولية إسرائيل"، القاضية المتقاعدة نيلي أراد، إن "مؤشر العام 2021 يشير إلى تفاقم الفساد في إسرائيل. وتتزايد خطورة هذا المعطى في فترة مواجهة وباء كورونا، التي تتطلب قدرا أكبر من الشفافية والحماية من استهداف أسس الديمقراطية. ومرتبة إسرائيل المتدنية في المؤشر هي إشارة تحذير من ظاهرة الفساد ومنع تدهورها نحو ملامح دولة فاسدة".

بودكاست عرب 48

#مؤشر الفساد العالمي
#إسرائيل

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

درعي يعترف بالفساد والمحكمة تدينيه بمخالفات ضريبية
درعي يعترف بالفساد والمحكمة تدينيه بمخالفات ضريبية

2022-01-25

تمهيدا لشرعنتها: ربط عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء
تمهيدا لشرعنتها: ربط عشرات البؤر الاستيطانية بالكهرباء

2022-01-25

الصحة الإسرائيلية: 83613 إصابة جديدة بكورونا و845 بحالة خطيرة
الصحة الإسرائيلية: 83613 إصابة جديدة بكورونا و845 بحالة خطيرة

2022-01-25

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24