تراجع إسرائيل بمؤشر الفساد العالمي: "ملامح دولة فاسدة"

تتراجع إسرائيل سنويا في مؤشر الفساد العالمي، وحصلت في المؤشر الأخير للعام 2021 الفائت على علامة 59 من 100، وباتت تقترب من العلامة 50، وهي خط أحمر توصف الدول التي تحصل عليها أو على علامة أدنى منها بأنها فاسدة.

وهذه المرة الأولى التي تحصل فيها إسرائيل على علامة أدنى من 60 في مؤشر الفساد العالمي، وكانت قد حصلت على العلامة 60 في مؤشر العام 2020.

ونشرت جمعية "شفافية دولية إسرائيل" المؤشر السنوي، اليوم الثلاثاء، بعد نشر "منظمة الشفافية الدولي" المؤشر العالمي، منذ العام 1995. ويعتبر المؤشر الأداة الأكثر انتشارا في العالم لتقدير حجم الفساد في القطاع العام في 180 دولة، وتستخدم كوسيلة للحصول على صورة وضع دولة من أجراء علاقات تجارية معها.

وتراجعت مرتبة إسرائيل في مؤشر الفساد العالمي باطراد منذ العام 2016، عندما حصلت على علامة 64 وكانت في المرتبة 28. وفي مؤشر الفساد للعام 2017، حصلت على علامة 62 وتراجعت إلى المرتبة 32. ثم تراجعت إلى المرتبة 34 في العام 2018 بعد حصولها على علامة 61، وفي العامين 2019 و2020 حصلت على علامة 60 واحتلت المرتبة 35. وتراجعت العام الماضي إلى المرتبة 36 بعد حصولها على علامة 59.

وقياسا بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تحتل إسرائيل المرتبة 29 بين 37 دولة، وتراجعت العام الماضي أربع مرتبات مقارنة مع العام 2020. وتتواجد في الربع الأدنى في مؤشر الفساد في المنظمة دول بينها بولندا وإيطاليا وتركيا واليونان وهنغاريا.

ورغم أنه لم تحصل أي دولة على علامة 100 في مؤشر الفساد العالمي للعام الماضي، إلا أن الدنمارك ونيزيلاندا وفنلندا جاءت في المرتبة الأولى بحصولها على علامة 88. كما حصلت السويد والنرويج على علامة 85.

وحصلت الولايات المتحدة على علامة 67 المتدنية نسبيا في مؤشر الفساد العالمي في العام الماضي، وذلك للعام الثاني على التوالي. وحصلت فرنسا على علامة 71، وبريطانيا على علامة 78، وحافظت ألمانيا على علامة 80. وجاء جنوب السودان في المرتبة الأخيرة مع علامة 11، وحصلت سورية على علامة 13، وفنزويلا على علامة 14، وكل من اليمن وكوريا الشمالية وأفغانستان على علامة 16. وكان معدل علامات مؤشر الفساد العالمي 43.

وقالت رئيسة جمعية "شفافية دولية إسرائيل"، القاضية المتقاعدة نيلي أراد، إن "مؤشر العام 2021 يشير إلى تفاقم الفساد في إسرائيل. وتتزايد خطورة هذا المعطى في فترة مواجهة وباء كورونا، التي تتطلب قدرا أكبر من الشفافية والحماية من استهداف أسس الديمقراطية. ومرتبة إسرائيل المتدنية في المؤشر هي إشارة تحذير من ظاهرة الفساد ومنع تدهورها نحو ملامح دولة فاسدة".