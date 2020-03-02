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نتائج أولية: معسكر نتنياهو 60 مقعدا والمشتركة تقترب من الـ15

تاريخ النشر: 02/03/2020 - 22:00

نتائج أولية: معسكر نتنياهو 60 مقعدا والمشتركة تقترب من الـ15
(أ ب)
عرب ٤٨

أظهرت نتائج استطلاعات العينات الانتخابية التي أجرتها القنوات الإسرائيليّة، والتي تُعبّر عن النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23، تصدر حزب الليكود، وسط تصاعد فرص بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة مقبلة مع اقترابه من تحقيق أغلبية برلمانية (61 عضو كنيست)، في حين تراوحت قوّة القائمة المشتركة بين 14 - 15 مقعدًا.

نتائج استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية:

"كان - 11"

 القناة 12 القناة 13
الليكود 36 37 37
"كاحول لافان" 33 33 32
القائمة المشتركة 15 14 14
شاس 9 9 9
يهدوت هتوراة 8 7 8

العمل - غيشير - ميرتس

 6 7 6

"يسرائيل بيتينو"

 6 6 8
"إلى اليمين" 7 7 6
"عوتسما يهوديت" 0 0 0

يشار إلى أن هذه النتائج ليست النهائيّة، إنما عيّنة من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساءً، وتم جمعها ميدانيًا من أمام صناديق الاقتراع.

ووفقًا لهذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى مقعد إضافي ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل القائمة المشتركة عن الانتخابات الأخيرة في كافة الاستطلاعات، بمقعد واحد على أقل تقدير.

بينما جاءت المعسكرات على النحو الآتي:

"كان - 11"

القناة 12

القناة 13
معسكر نتنياهو 60 60 60
معسكر غانتس 39 40 38
القائمة المشتركة 15 14 14
ليبرمان 6 6 8

وقال الليكود في أول بيان رسمي يصدر عنه في أعقاب الإعلان عن نتائج الاستطلاعات التلفزيونية، إن "رئيس الحكومة، نتنياهو، تحدث مع جميع قادة أحزاب المعسكر القومي هذا المساء واتفقوا على تشكيل حكومة قومية قوية لإسرائيل في أقرب وقت ممكن".

في المقابل، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، فوز معسكر اليمين، فيما شدد على أن أحزاب الصهيونية الدينية التي تنضوي في قائمته، ستعمل على "نجاح سياسات اليمين".

وأكد أن أعضاء الكنيست عن قائمة "إلى اليمين" سيوصون الرئيس الإسرائيلي بتفويض نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، بهدف تشكيل حكومة يمينية قومية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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