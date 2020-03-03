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بعد فرز 90 % من الأصوات: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15

تاريخ النشر: 03/03/2020 - 10:38

بعد فرز 90 % من الأصوات: كتلة اليمين 59 مقعدا والمشتركة 15
(أ.ب)
عرب ٤٨

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الـ23 بعد فرز حوالي 90% من الأصوات، حصول كتلة اليمين على 59 مقعدا، فيما يرتفع عدد مقاعد القائمة المشتركة إلى15 مقعدا.

ووفقا للنتائج الرسمية المرحلية التي أعلن عنها صباح اليوم الثلاثاء، يحصل حزب الليكود على 36 مقعدا، بينما تحالف "كاحول لافان" 32 مقعدا، والقائمة المشتركة 15 مقعدا، و"شاس" 10 مقاعد، و"يهدوت هتوراه"، 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 7 مقاعد، وتحالف "العمل - غيشير- ميرتس" 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمن المتطرف "يمينا" 6 مقاعد، بينما حزب "عوتسما يهوديت" لا يتجاوز نسبة الحسم.

وبهذه النتائج المرحلية يحصل معسكر نتنياهو على59 مقعدا، فيما معسكر غانتس (كاحول لافان وتحالف العمل - ميرتس) على 39 مقعدا.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنه تم فرز وفحص 81 % من الأصوات في مختلف صناديق الاقتراع، حيث تم المصادقة على النتائج وعملية الفرز.

القائمة الانتخابية عدد المقاعد
الليكود 36
كاحول لافان 32
القائمة المشتركة 15
شاس 10
يهدوت هتوراه (حريديون) 7
يسرائيل بيتينو (ليبرمان) 7
العمل - غيشر - ميرتس 7
يمينا (إلى اليمين) 6

وبعد فرز أصوات الصناديق العادية، سيجري فرز ما يسمى "المغلفات المزدوجة"، وهي أصوات المساجين والجنود والمرضى وغيرهم، ولاحقا سيجري فرز أصوات الصناديق المعزولة بسبب فيروس كورونا وتقدر ببضعة آلاف الأصوات، على أن تصدر النتائج النهائية خلال يومي الأربعاء والخميس.

وأظهرت النتائج ارتفاع نسب التصويت في قواعد حزب الليكود مثل بلدة سديروت بحصوله على 52.2% من المصوتين، علما أنه حصل على 42.2% في انتخابات أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حصل "كاحول لافان" على 10% من أصوات الناخبين.

وركز نتنياهو في حملته الانتخابية الأخيرة على اللقاءات الميدانية في قواعده لرفع نسب التصويت فيها، وادعى أن نحو 300 ألف مصوت لليكود لم يخرجوا للتصويت في الانتخابات السابقة.

وصادقت لجنة الانتخابات على مجمل الأصوات التي تم فرزها في 8275 صندوق اقتراع، إذ صادقت اللجنة على 3329821 من الأصوات بعد فرزها وفحصها.

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#كاحول لافان

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