  2. إسرائيليات
  3. انتخابات الكنيست 2020

تعليق المفاوضات الائتلافية بين الليكود و"كاحول لافان"

تاريخ النشر: 08/04/2020 - 17:53

تعليق المفاوضات الائتلافية بين الليكود و"كاحول لافان"
(أ ب)
عرب ٤٨

جمد حزبي الليكود و"كاحول لافان" المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة إسرائيلية حتى انتهاء عيد "الفصح" اليهودي، منتصف نيسان/ أبريل الجاري، بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عن الحزبين، مساء اليوم، الأربعاء، علما بأن مدة التفويض الممنوح لبيني غانتس، تنتهي في الـ13 من نيسان/ أبريل الجاري.

وأعلن اللكود و"كاحول لافان"، عن اعتزامها استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد عطلة عيد "الفصح" اليهودي، وذلك بعد يومين على انسحاب الجانبين من المفاوضات رغم التوصل إلى تفاهمات حول معظم المسائل العالقة.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الحزبين أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هاتف رئيس الكنيست المؤقت ورئيس ‘كاحول لافان‘، وتحدثا عن ضرورة تشكيل حكومة طوارئ قومية لصالح الشعب الإسرائيلي في هذه المرحلة".

وأضاف البيان أن "الطرفين اتفقا على استئناف المفاوضات بعد عطلة العيد". يذكر أن تمديد مدة الـ28 يوما الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة، تعود لتقديرات الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وقد يمنح 14 يوما إضافية وفقا للقانون.

وفي اليومين الماضيين، تحدث الجانبان عن اقترابهما من اتفاق كامل لتشكيل حكومة، وأن القضية الوحيدة العالقة هي تركيبة لجنة تعيين القضاة، بعدما تراجع "كاحول لافان" عن معارضته لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.

وكان غانتس، قد صرّح في وقت سابق اليوم، بأن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر الليكود "ليس بأيّ ثمن"، في إشارة إلى عمق الشرخ بين قائمته، "كاحول لافان"، وبين الليكود. وكتب غانتس في حسابه على فيسبوك، اليوم، "الوضع السياسي في إسرائيل معقّد، ويتطلّب قرارات وحسما".

وأضاف "مؤكد أنكم تعلمون أن المفاوضات بينا وبين الليكود لتشكيل حكومة طوارئ وطنية كانت على وشك أن تتم بنجاح هذا الأسبوع. لم يحصل أي طرف على ما يريد، نحن أيضًا. لكن كل طرف حصل على الأمور الضرورية عنده". وتابع غانتس أنّ نتنياهو ومفاوضيه طلبوا، قبيل التوقيع بفترة قصيرة، طلبا "يضرّ بالعمل السليم للجنة اختيار القضاة خلافا لما تم الاتفاق عليه".

وردّ الليكود على غانتس باتهامه أنه هو من أفشل تشكيل الحكومة، وورد في بيان "من اللحظة الأولى تم الاتفاق أن حكومة الوحدة المتساوية تقوم على مبدأين اثنين واضحين: اتخاذ قرارات بشكل متساوٍ في كل القضايا، والدّفع بفرض السيادة" الإسرائيلية على الضفّة الغربيّة المحتلة.

وأضاف البيان "للأسف، في اللحظ الأخيرة، تراجعت ’كاحول لافان’ عن هذه الاتفاقيات، التي هي قاعدة إجبارية لكل حكومة متساوية.. في اللحظة التي تعود فيها ’كاحول لافان’ إلى الاتفاق الأولي سيكون بالإمكان إكمال الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة".


#الليكود
#كاحول لافان
#ائتلاف حكومي
#حكومة إسرائيلية

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة مصاب بكورونا يرفع الحصيلة إلى 73
وفاة مصاب بكورونا يرفع الحصيلة إلى 73

2020-04-08

بدء تقييدات الحركة في البلاد حتى صباح الغد
بدء تقييدات الحركة في البلاد حتى صباح الغد

2020-04-08

الصحة الإسرائيلية تطالب المستشفيات بوقف عمليات جراحية غير ملحة
الصحة الإسرائيلية تطالب المستشفيات بوقف عمليات جراحية غير ملحة

2020-04-08

الأكثر قراءة

إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

2020-04-07
الصحة الإسرائيلية: 65 حالة وفاة و9248 إصابة بكورونا

الصحة الإسرائيلية: 65 حالة وفاة و9248 إصابة بكورونا

2020-04-07
المصادقة على تقييدات جديدة شديدة.. كيف ستتأثر البلدات العربية؟

المصادقة على تقييدات جديدة شديدة.. كيف ستتأثر البلدات العربية؟

2020-04-07
قبل الإغلاق الشامل: 9006 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ60

قبل الإغلاق الشامل: 9006 إصابة بكورونا وحصيلة الوفيات ترتفع لـ60

2020-04-07
تداعيات كورونا: القروض المالية من السوق السوداء تغزو المجتمع العربي

تداعيات كورونا: القروض المالية من السوق السوداء تغزو المجتمع العربي

2020-04-07