معطيات العام 2023: عدد سكان إسرائيل 9.915 مليون

حسب معطيات دائرة الإحصاء، اليهود وغير العرب يشكلون 77% من السكان، والعرب 20.8% وبينهم سكان الضفة وهضبة الجولان المحتلتين، ووتيرة النمو السكاني تتراجع من 2.2% في العام 2022 إلى 1.6% في العام 2023

بلغ عدد السكان في إسرائيل، في نهاية العام 2023، قرابة 9.915 مليون نسمة، بينهم قرابة 7.632 مليون يهودي وآخرين (وهم مسيحيون ليسوا عربا) ويشكلون نسبة 77%؛ وقرابة 2.067 مليون عربي (بينهم سكان القدس وهضبة الجولان المحتلتين) ويشكلون نسبة 20.8%، و216 ألف أجنبي ونسبتهم 2.2%، وفقا لمعطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية منتصف الأسبوع المقبل.

وحسب المعطيات، فإن وتيرة النمو السكاني في إسرائيل في العام الفائت هي 1.6%، مقابل 2.2% في العام الذي سبقه.

ويصف 43.5% من اليهود الإسرائيليين أنفسهم بأنهم علمانيون وغير متدينين، و18.9% يصفون أنفسهم بأنهم تقليديين، 13% يصفون أنفسهم بأنهم تقليديون – متدينون، 12.5% متدينون، 11.3% حريديون.

وهاجر إلى إسرائيل في العام الماضي 46 ألفا، بينما كان هذا العدد 74.4 ألفا في العام 2022.

وهاجر من إسرائيل 53.3 ألفا، وعاد إليها 27.8 ألف مهاجر سابق منها.

وولد خلال العام الماضي 178,724 مولودا، وتلد المرأة الواحدة 2.85 أولاد بالمتوسط.