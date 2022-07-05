تقرير: عبّاس خطط لدعم حكومة برئاسة نتنياهو بشروط حاخام الصهيونية الدينية

كشف تقرير إسرائيلي أن رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، خطط لدعم حكومة تشكلها الليكود من خارج الائتلاف، كما تبين من الاتصالات التي أجراها مع حاخام تيار الصهيونية الدينية، حاييم دروكمان، في أيار/ مايو 2021.

جاء ذلك في تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، كشفت من خلاله عن المفاوضات والمحادثات السرية بين عبّاس والحاخام دروكمان بعد انتخابات الكنيست الـ24، وما تضمنها من تبادل رسائل وتنسيق مواقف هدفت إلى "شرعنة" دعم حزب عربي لحكومة يمينية يشكلها بنيامين نتنياهو، لدى جمهور الصهيونية الدينية.

ووفقا للمراسلات وتسلسل الأحداث التي أوردها تقرير القناة الذي عرضته في نشرتها المسائية، فإن الاتصالات بين منصور عباس، والحاخام دروكمان جرت بوساطة عضو الكنيست عميت هليفي ("الليكود")، وأن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، هو من أحبط هذه المساعي.

وأبرز ما جاء في التسريبات أن دروكمان عرض على عبّاس التصريح علنا بأن "أرض إسرائيل (فلسطين التاريخية) هي ملك لشعب إسرائيل"، وأنه (عباس) يعترف بإسرائيل كدولة اليهودية وديمقراطية، ووفقا للقناة 12 فإن عباس رفض الاقتراح الأول بالتذرع بأنه يعرض حياته للخطر، في حين أبدى عباس موافقة مبدئية على الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية إلا أنه طلب تحين "الفرصة المناسبة".

وأفاد التقرير بأن اللقاء الذي جمع بين دروكمان وعبّاس تزامن مع انتهاء وشيك للتفويض الذي منحه الرئيس الإسرائيلي حينها لنتنياهو لتشكيل حكومة، ومع فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف من 61 عضو كنيست من الأحزاب اليمينية والحريدية.

وذكر التقرير أنه في هذه المرحلة بدأت سلسلة اجتماعات بين نتنياهو وعبّاس في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، والتي يقول نتنياهو والليكود إنها سعت إلى إقناع عبّاس بدعم قانون الانتخاب المباشر لمنصب رئيس الحكومة، فيما يدعي عبّاس أن الليكود سعى لضمه إلى الائتلاف.

وذكر التقرير أن عضو الكنيست عميت هليفي سعى للتوسط بين دروكمان وعبّاس ليتمكن حاخام الصهيونية الدينية من إقناع سموتريتش بضم عبّاس للائتلاف. وخلال اللقاء مع دروكمان، بحسب القناة 12 فإن عباس فضل دعم حكومة نتنياهو من الخارج لرفع الحرج المباشر الذي قد يتعرض له بسبب ممارسات حكومة الاحتلال في الضفة المحتلة بما في ذلك التوسع الاستيطاني.

واقتصرت مطالب عبّاس في تلك المرحلة على الاعتراف بـ"ثلاث قرى بدوية عربية في النقب"، وعلى ميزانيات تقدر بنصف مليار شيكل تخصص للمجتمع العربي، وبحسب التقرير فإن عباس اعتبر في هذه المرحلة أن "اكتساب شرعية (الانضمام للحكومة أو دعمها من الخارج) من اليمين أهم بكثير من جميع الميزانيات التي سيحصل عليها لاحقًا في اتفاق مع بينيت ولبيد".

وعقب الاجتماع بين دروكمان وعبّاس، صاغ حاخام الصهيونية الدينية وثيقة مررها هليفي إلى عبّاس، وجاء فيها أن "القائمة الموحدة تلتزم باحترام إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وتعارض الإرهاب، وتعرب عن دعمها لاتفاقيات أبراهام (للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية برعاية أميركية)، وستمتنع عن أي شيء يتعلق بأنشطة الحكومة في القضايا الخارجية والأمنية".

وأفاد التقرير بأن البيان الذي أصدره منصور عبّاس ودان من خلاله عملية إطلاق النار وقعت بعيد اجتماعه بدروكمان، في زعترة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وأسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح خطيرة، وآخر بجراح طفيفة، تم تنسيقه بين الحاخام دروكمان ومنصور عباس.

ووفقا للتقرير، فإن عباس قال في المحادثات المغلقة، إن "هناك تيارين في القائمة الموحدة، ساعدوني في هزيمة تيار ابراهيم صرصور (الذي يعارض التعاون مع الأحزاب الصهيونية)".