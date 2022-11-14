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تقرير: FBI يفتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر: 14/11/2022 - 22:01

تقرير: FBI يفتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة
صورة الصحافية الشهيدة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أخطرت وزارة العدل الأميركية، وزارة القضاء الإسرائيلية، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، فتح تحقيقا جنائيا باغتيال الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي أعدمت برصاص قناص إسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في أيار/ مايو الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واللا" الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة (لم تسمها)؛ وأشار التقرير إلى أن تحقيق الـ"إف بي آي" بأنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، "هو حدث استثنائي وربما يكون غير مسبوق".

وأضاف أن "تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي قد يؤدي إلى طلب أميركي للتحقيق مع الجنود المتورطين" في جريمة اغتيال أبو عاقلة. واستبعد التقرير أن توافق الحكومة الإسرائيلية على مثل هذا الطلب.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية أول من أورد تقرير حول اعتزام مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فتح تحقيق جنائي في قضية استشهاد أبو عاقلة خلال عملها على تغطية اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين في أيار/ مايو الماضي، وأكدت مصادر "واللا" أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل مؤخرًا بقرار فتح تحقيق في القضية.

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#مكتب التحقيقات الفيدرالي
#شيرين أبو عاقلة
#fbi
#إف بي آي
#جنين
#الاحتلال الإسرائيلي

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