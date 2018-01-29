هل يخطط نتنياهو لحروب جديدة في المنطقة؟

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأحد، وتصدر التواجد الإيراني في سورية والتنسيق العسكري في الأجواء السورية اللقاء.

وخلال لقائهما في المتحف اليهودي في موسكو، قال نتنياهو إنه "اللقاء في هذا اليوم بالذات (اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية) يعكس نضالنا المشترك ضد أكبر شر عرفته البشرية"، مشيرًا إلى ستة ملايين يهودي قتلوا على يد النظام النازي في حين وقع 20 مليون روسي ضحية الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا النازية.

واستغل نتنياهو هذه الذكرى لتمرير أجندته والتطرق للمواضيع التي جاء من أجلها إلى موسكو، وعلى رأسها إيران وتواجدها في المنطقة، وقال لبوتين إن "العبرة الرئيسية التي تعلمناها من صعود النازيين وثم من هزيمتهم هي بأنه يجب الوقوف بحزم ضد أيديولوجيا القتل في الوقت المناسب وبالقوة المطلوبة".

وتابع أن "هذه هي المهمة التي تلقى على عاتقنا أيضا اليوم، وأريد أن أتحدث معكم عن جهودنا المشتركة لدفع الأمن والاستقرار في منطقتنا قدما وأيضا عن التعاون بين روسيا وإسرائيل. هذه المحادثات، التي نجريها بين الحين والآخر، تساهم برأيي كثيرا في تحقيق هذه الأهداف وإنني متأكد بأن هكذا سيكون الأمر الآن أيضا".

وتستغرق زيارة نتنياهو إلى موسكو خمس ساعات، ويرافقه الوزير زئيف الكين الذي يعتبر قريبا من السلطات الروسية ومستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، ورئيس المخابرات العسكرية، هرتسي هاليفى، الذي حل في اللحظة الأخيرة محل رئيس الموساد يوسى كوهين، الذي كان من المفترض أن ينضم إلى الزيارة لأن الاجتماع سيركز على التنسيق العسكري بين البلدين.

ويطالب نتنياهو بالحفاظ على حرية العمل الإسرائيلي في المجال الجوي السوري. ويؤكد نتنياهو على حق إسرائيل في التصرف إذا لزم الأمر لمنع تهريب الأسلحة المتطورة إلى حزب الله في لبنان عبر سورية.