نتنياهو وآبي أحمد يبحثان تعميق العلاقات الثنائية

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، "تعميق العلاقات" بين تل أبيب أديس أبابا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه آبي أحمد لتهنئة نتنياهو بفوزه في الانتخابات التي أجريت مطلع الشهر الجاري، وحصل فيها معسكر نتنياهو على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وقال بيان مقتضب صدر عن مكتب نتنياهو أنه "تحدث رئيس الحكومة المكلف، بنيامين نتنياهو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي اتصل به لتهنئته بفوزه في الانتخابات".

وأضاف البيان أنه "ناقش الزعيمان تعميق العلاقات بين إسرائيل وإثيوبيا".

وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، زعيم حزب "الليكود" ورئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق (2009-2021)، نتنياهو، بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يومًا، يمكن تمديدها 14 يومًا.